ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С Нового года магазины в Польше будут работать только одно воскресенье в месяц

17.11.2018 10:20 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
С 1 марта этого году магазины в Польше работают 2 воскресенья в месяц. Через год в этот день недели будет запрещено торговать совсем.



Депутаты польского сейма приняли соответствующий закон. Нововведению предшествовали многомесячные обсуждения, сообщает tut.by.

Напомним, в Польше с 1 марта 2018 года вступил в силу запрет на торговлю по воскресеньям. Уже девятый месяц подряд торговым центрам и супермаркетам разрешено работать только в первое и последнее воскресенье месяца.

Начиная с января 2019 года, торговля будет разрешена лишь в последнее воскресенье месяца. На заключительном этапе, в 2020 году, воскресная торговля должна быть полностью запрещена. В виде исключения магазинам разрешат работать четыре воскресенья в году, а также перед Рождеством и Пасхой.

Кстати, за почти 8,5 месяцев (с 1 января по 10 сентября 2018 года) белорусы потратили в польских магазинах и на рынках 345 млн злотых, или 93,2 млн долларов.

За аналогичный период прошлого года белорусы оставили в польских магазинах и рынках 403 млн злотых или 108,8 млн долларов, сообщал tut.by со ссылкой на пресс-службу Таможенной палаты в Белостоке.

Так, с января по 16 августа этого года белорусы оформили на польских погранпереходах с Беларусью, расположенных на территории Подлясского воеводства, в общей сложности больше 591 тысячи документов. За аналогичный период прошлого года их число равнялось примерно 540 тысячам.

Белорусы по-прежнему чаще всего везут из Польши бытовую технику, электронику, бытовую химию, продукты питания, стройматериалы, одежду и автозапчасти.


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 1 марта этого году магазины в Польше работают 2 воскресенья в месяц. Через год в этот день недели будет запрещено торговать совсем.
 
Новости дня
Новости разные
 
Грузовик в Минске сбил водителя, остановившегося купить «омывайку»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика