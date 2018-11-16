С Нового года магазины в Польше будут работать только одно воскресенье в месяц









tut.by . Депутаты польского сейма приняли соответствующий закон. Нововведению предшествовали многомесячные обсуждения, сообщает





Напомним, в Польше с 1 марта 2018 года вступил в силу запрет на торговлю по воскресеньям. Уже девятый месяц подряд торговым центрам и супермаркетам разрешено работать только в первое и последнее воскресенье месяца.





Начиная с января 2019 года, торговля будет разрешена лишь в последнее воскресенье месяца. На заключительном этапе, в 2020 году, воскресная торговля должна быть полностью запрещена. В виде исключения магазинам разрешат работать четыре воскресенья в году, а также перед Рождеством и Пасхой.





Кстати, за почти 8,5 месяцев (с 1 января по 10 сентября 2018 года) белорусы потратили в польских магазинах и на рынках 345 млн злотых, или 93,2 млн долларов.





За аналогичный период прошлого года белорусы оставили в польских магазинах и рынках 403 млн злотых или 108,8 млн долларов, сообщал tut.by со ссылкой на пресс-службу Таможенной палаты в Белостоке.





Так, с января по 16 августа этого года белорусы оформили на польских погранпереходах с Беларусью, расположенных на территории Подлясского воеводства, в общей сложности больше 591 тысячи документов. За аналогичный период прошлого года их число равнялось примерно 540 тысячам.





Белорусы по-прежнему чаще всего везут из Польши бытовую технику, электронику, бытовую химию, продукты питания, стройматериалы, одежду и автозапчасти.



