В Беларуси собираются провести массовую оценку недвижимости

Как информирует, эта акция должна повысить качество индивидуальной оценки. На сегодняшний день бывают большие разбежки в результатах оценки одного и того же объекта различными специалистами. Они используют одну и ту же методологию, но первичную информацию берут из разных баз данных — они напрямую не связаны с объектом оценки, но выступают ценообразующими факторами.