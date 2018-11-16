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В Беларуси собираются провести массовую оценку недвижимости
В Беларуси собираются провести массовую оценку недвижимости. Как информирует "Беларусь сегодня", эта акция должна повысить качество индивидуальной оценки.
Как информирует
По словам гендиректора Национального кадастрового агентства Андрея Фелипенко, на сегодняшний день на согласовании находится проект указа главы государства о кадастровой оценке всех объектов недвижимости.
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В Беларуси собираются провести массовую оценку недвижимости. Как информирует "Беларусь сегодня", эта акция должна повысить качество индивидуальной оценки.
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