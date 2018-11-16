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В Беларуси собираются провести массовую оценку недвижимости

17.11.2018 10:15 — Разное | Партизан  
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В Беларуси собираются провести массовую оценку недвижимости. Как информирует "Беларусь сегодня", эта акция должна повысить качество индивидуальной оценки.

Как информирует "Беларусь сегодня", эта акция должна повысить качество индивидуальной оценки. На сегодняшний день бывают большие разбежки в результатах оценки одного и того же объекта различными специалистами. Они используют одну и ту же методологию, но первичную информацию берут из разных баз данных — они напрямую не связаны с объектом оценки, но выступают ценообразующими факторами.


По словам гендиректора Национального кадастрового агентства Андрея Фелипенко, на сегодняшний день на согласовании находится проект указа главы государства о кадастровой оценке всех объектов недвижимости.


 
 
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В Беларуси собираются провести массовую оценку недвижимости. Как информирует "Беларусь сегодня", эта акция должна повысить качество индивидуальной оценки.
 
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