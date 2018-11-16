Пересечение границы через «Привалку» может быть затруднено до 30 ноября

пише т telegraf.by Об этом предупреждает Государственный таможенный комитет Беларуси со ссылкой на сообщение таможенной службы Литовской Республики,т telegraf.by

19-30 ноября в пункте пропуска «Райгардас» будут ремонтировать дорожное покрытие на полосах, выделенных для движения грузовиков. В связи с этим могут возникнуть трудности при пересечении белорусско-литовской границы через «Привалку».





В ГТК просят граждан учитывать эту информацию при планировании поездки в Литву.



