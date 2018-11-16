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Пересечение границы через «Привалку» может быть затруднено до 30 ноября
С 19 по 30 ноября пересечение белорусско-литовской границы через пункт пропуска «Привалка» (сопредельный – «Райгардас») может быть затруднено.
Об этом предупреждает Государственный таможенный комитет Беларуси со ссылкой на сообщение таможенной службы Литовской Республики,
19-30 ноября в пункте пропуска «Райгардас» будут ремонтировать дорожное покрытие на полосах, выделенных для движения грузовиков. В связи с этим могут возникнуть трудности при пересечении белорусско-литовской границы через «Привалку».
В ГТК просят граждан учитывать эту информацию при планировании поездки в Литву.
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С 19 по 30 ноября пересечение белорусско-литовской границы через пункт пропуска «Привалка» (сопредельный – «Райгардас») может быть затруднено.
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