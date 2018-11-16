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Белорусский пловец Илья Шиманович выиграл золото на этапе Кубка мира
Белорус Илья Шиманович получил золотую медаль на заключительном этапе Кубка мира по плаванию, который проходит в Сингапуре.
Илья Шиманович стал лучшим на дистанции 50 метров брассом, продемонстрировав результат 25,95 сек. Второе место досталось россиянину Кириллу Пригоде (26,01 сек.), а третье место занял Петер Стивенс из Словении (26,09 сек.).
Ранее Илья Шиманович завоевал бронзу на дистанции 100 метров брассом (56,81 сек.). Его партнер по команде Евгений Цуркин показал третий результат на 100 метров баттерфляем (50.66 сек.).
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Белорус Илья Шиманович получил золотую медаль на заключительном этапе Кубка мира по плаванию, который проходит в Сингапуре.
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