Три экипажа заводской команды «МАЗ-СПОРТавто» снова примут участие в знаменитом ралли-рейде «Дакар», который пройдет с 6 по 17 января в Перу. Грузовики направились во французский порт Гавр, откуда поплывут на пароме до берегов Южной Америки. Об этом сообщила пресс-служба Минского автозавода.





На гонку отправятся три спортивных грузовика МАЗ и автомобили технической поддержки. Машины приедут в порт своим ходом, а 22 ноября ее погрузят на паром. До Южной Америки она доберется в конце декабря. Команда сможет забрать автомобили 3 января, после чего останется два дня на технические проверки и подготовку к соревнованиям. Состав экипажей не поменялся. Сергей Вязович поедет вместе со штурманом Павлом Гараниным и механиком Андреем Жигулиным. Пилоту Алексею Вишневскому помогут штурман Максим Новиков и механик Андрей Неверович. В третьем экипаже будут пилот Александр Василевский, штурман Дмитрий Вихренко и механик Антон Запорощенко.





Белорусские гонщики нацелены на призовые места. После «серебра» на прошлом «Дакаре» и победы на Turkmen Desert Race от них ожидают высоких результатов.





Марафон «Дакар-2019» пройдет в Перу. Стартует гонка 6 января в Лиме, а завершится там же через 11 дней. Гонщикам предстоит проехать около пяти тысяч километров. Более половины маршрута пролегает через огромные дюны и другие песчаные препятствия. В то же время, в отличие от предыдущих лет, экипажи не столкнутся с высокогорьем.