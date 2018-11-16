﻿ Белорусы на МАЗах собираются покорить "Дакар". Спортивные грузовики уже выехали из Минска. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусы на МАЗах собираются покорить "Дакар". Спортивные грузовики уже выехали из Минска

17.11.2018 11:53 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Три экипажа заводской команды «МАЗ-СПОРТавто» снова примут участие в знаменитом ралли-рейде «Дакар», который пройдет с 6 по 17 января в Перу. Грузовики направились во французский порт Гавр, откуда поплывут на пароме до берегов Южной Америки. Об этом сообщила пресс-служба Минского автозавода.


На гонку отправятся три спортивных грузовика МАЗ и автомобили технической поддержки. Машины приедут в порт своим ходом, а 22 ноября ее погрузят на паром. До Южной Америки она доберется в конце декабря. Команда сможет забрать автомобили 3 января, после чего останется два дня на технические проверки и подготовку к соревнованиям. Состав экипажей не поменялся. Сергей Вязович поедет вместе со штурманом Павлом Гараниным и механиком Андреем Жигулиным. Пилоту Алексею Вишневскому помогут штурман Максим Новиков и механик Андрей Неверович. В третьем экипаже будут пилот Александр Василевский, штурман Дмитрий Вихренко и механик Антон Запорощенко.


Белорусские гонщики нацелены на призовые места. После «серебра» на прошлом «Дакаре» и победы на Turkmen Desert Race от них ожидают высоких результатов.


Марафон «Дакар-2019» пройдет в Перу. Стартует гонка 6 января в Лиме, а завершится там же через 11 дней. Гонщикам предстоит проехать около пяти тысяч километров. Более половины маршрута пролегает через огромные дюны и другие песчаные препятствия. В то же время, в отличие от предыдущих лет, экипажи не столкнутся с высокогорьем.

 
 
Ссылка на источник 87
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Три экипажа команды "МАЗ-СПОРТавто" снова примут участие в знаменитом ралли-рейде "Дакар", который пройдет с 6 по 17 января в Перу.
 
Новости дня
Новости разные
 
Дожинки-2018 в Ивье. Вороновское подворье, выставка техники жизнеобеспечения и новинки от МТЗ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика