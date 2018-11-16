Минская мастерская обещала деньги за технику Apple, но что-то пошло не так

В начале лета могилевчанин Денис решил отдать свой старый ноутбук на запчасти и обратился в один из минских сервисных центров, которые занимаются скупкой техники Apple. Обещанные за лэптоп деньги молодому человеку удалось вернуть лишь спустя четыре месяца после обращения в сервис. Он звонил в сервис ежедневно, а там называли всё новые причины, по которым денег не видно. Мы выяснили, чем была вызвана задержка, и как не попасть в схожую ситуацию.



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Деньги обещали перевести через несколько дней

Денис работает SMM-специалистом, половину недели живет в Минске, вторую половину — в Могилеве. В начале лета молодой человек решил сдать на запчасти свой старый ноутбук — MacBook Pro — которому было уже несколько лет, и таким способом заработать перед приближающимся отпуском.

— В один момент лэптоп начал постоянно барахлить, я носил его в различные мастерские, но он так и не заработал. Я понял — машина приговорена, удалил с нее личную информацию и отнес на «скупку». Дисплей и корпус у ноутбука были нормальные, он мог бы еще послужить кому-то, — рассказал Денис.

11 июня могилевчанин обратился в минский сервисный центр AppleCity (ООО «ЭплСити»). По словам Дениса, с выбором сервиса он особо не заморачивался и выбрал один из первых, найденных в Сети. Там у него приняли ноутбук, выдали акт приема (на фотографии ниже) и попросили подождать несколько дней. За это время мастер должен был оценить лэптоп и назвать цену, за которую его готовы принять.



Фото предоставлено героем статьи

13 июня Денис и AppleCity устно договорились о цене в 300 рублей, деньги через пару дней предложили перевести на банковскую карту. Утром в пятницу (15 июня) обещанную сумму так и не перечислили. Этого не произошло ни вечером того же дня, ни в следующий понедельник.

— Я начал звонить и писать в сервис. Спрашивал, в чем проблема. Причина каждый раз менялась. Сначала там отвечали, что у них нет карты нужного банка, чтобы перевести деньги на мой счет. Пару раз утверждали, что уже перечислили деньги, и мне надо лишь немного подождать, — уточняет Денис.



Изображение предоставлено героем статьи

Через неделю, в двадцатых числах июня, ситуация не изменилась. После этого Денис уехал в отпуск и продолжил общение с AppleCity в июле.

— Каждое утро, примерно в 11 часов, я звонил в сервис и пытался выяснить, когда мне отдадут деньги. Через месяц после сдачи ноутбука на оценку в сервисный центр ничего не поменялось. Мне говорили, что шеф в отъезде, будет позже и перезвонит. Конечно, никто не перезванивал, — уверяет могилевчанин.

Часть суммы вернули после обращения к журналистам

Ситуация изменилась в начале августа. Денис написал СМС-сообщение в сервис и рассказал, что общается с журналистами и хочет, чтобы кто-либо из их компании дал комментарий по его проблеме.

— Мне не хотелось привлекать милицию или какие-то суды, это намного усложняет процесс. Я написал в сервис, что готовится статья — через два часа мне перезвонили из AppleCity и пообещали уладить проблему. Спустя сутки их шеф привез 200 рублей наличными. Остаток пообещал вернуть до конца недели, это было в первых числах августа, — уточняет Денис.

До конца месяца оставшиеся 100 рублей, со слов могилевчанина, получить у него так и не вышло. Правда попытки передать их со стороны AppleCity все же предпринимались.

— Один раз мне позвонили из сервисного центра и спросили, куда привезти деньги. Тогда я был в Могилеве, и попросил назначить встречу на начало следующей недели в Минске. В понедельник история вновь повторилась — денег нет, просьбы директору перезвонить — игнорируются. Набрать директору самому не получилось, его номер был скрыт, — рассказал Денис.

В итоге деньги отдали лишь спустя четыре месяца

Со дня передачи 200 рублей Денис продолжал звонить или писать в сервисный центр. По его словам, за все время познакомиться ему там удалось лишь с сотрудницей call-центра. Имена мастеров или личный номер директора для получения более детальной информации получить у него так и не вышло.

В конце концов, оставшиеся сто рублей Денису вернули 18 октября — спустя чуть более четырех месяцев с момента обращения в AppleCity. По словам могилевчанина, к этому времени он уже почти перестал рассчитывать на их выплату, и просто интересовался, когда и чем закончится его история.

«Выплаты осуществляются по предварительной записи»

В акте приема, который в AppleCity выдали Денису, говорится, что «выплаты денежных средств осуществляются в течение 14 рабочих дней по предварительному звонку или записи. Сумма выплаты, превышающая десять базовых величин, выплачивается в течение 20 рабочих дней, также по предварительной записи».

На момент написания статьи размер базовой величины в Беларуси составляет 24,5 рубля. Таким образом, на выплату в течение 20 дней могут рассчитывать клиенты, которым пообещали более 245 рублей. Денис попадает в эту категорию, но даже при этом ждал выплаты слишком долго.

Жалобы от других клиентов

Скорее всего, задержка с выплатой случилась не только у Дениса. На официальной странице AppleCity «ВКонтакте» есть жалобы и от других клиентов этого сервиса.

Например, минчанка Дарья пишет, что сдала свой iPhone 5s еще в начале мая, и в конце июня денег за него так и не получила. Некоторые клиенты обещают подать на организацию коллективный иск в суд, другие собираются в общество защиты прав потребителей.

На похожий стиль выплат клиенты жаловались и в прошлом году. К примеру, минский фотограф Павел в октябре 2017 года отремонтировал iPhone 5s в AppleCity. После ремонта гаджет снова сломался. Павел попытался воспользоваться гарантией на ремонт. Вот что произошло потом:

«Прошло уже больше месяца, а телефон все еще у него (руководителя компании — TUT.BY). Сначала меня он „морозил“ какими-то людьми, которые настоящие „редиски“ и не хотят чинить мой телефон, потому что очень уж сложно. Потом кормил „завтраками“ в течение еще двух недель, мол „вот-вот“, а когда мое терпение закончилось, а навыки ремонта и вовсе, совместно решили что он вернет мне мой сломанный телефон и деньги за ремонт. Когда я пришел за телефоном, оказалось что он все-таки решил его починить. И вуаля, телефон вместо 32 ГБ стал снова 16, ну и бонусом не работает Touch ID».

За дополнительные работы Павла попросили доплатить, он отказался и попросил вернуть смартфон и деньги.

«В общем, ни телефона, ни денег до сих пор у меня нет. И кстати, в этом тоже оказались виноваты другие люди, которые должны ему деньги, ну „вот-вот буквально“»,

Что говорят в AppleCity

Мы связались с представителями AppleCity и задали им несколько вопросов: с чем была связана задержка сроком в четыре месяца?

«Сервис обслуживает около 300 клиентов в месяц по скупке, из-за этого любая накладка может повлиять на небольшой процент их них. К сожалению, такие случаи имеют место. ТМ AppleCity не привлекает кредиты и займы, а производит выплаты исключительно за счет собственных средств», — ответили в компании.

В связи с большим потоком клиентов и возникшими из-за этого непредвиденными финансовыми затратами организации в период, начиная с мая 2018 года, часть клиентов получила задержки в выплатах.

С клиентами всегда пытаемся согласовать и соблюсти их интересы, в первую очередь, в каких-то ситуациях мы идем навстречу, в других и клиенты идут навстречу нам. Как и в случае с Денисом, мы принесли свои извинения за задержки, поблагодарили его за терпение и после выплаты он подтвердил, что претензий к нам не имеет. В конечном итоге, со всеми производится расчет, в соответствии с указанными и оговоренными суммами".

А почему сумма выплаты не фиксируется в документах?

«При обращении в офис клиент может получить деньги сразу, без оценки устройства и потерять 30−40 процентов в цене, либо он оставляет технику на предварительную диагностику, после которой с ним связывается наш сотрудник и информирует о сумме выплаты.

По факту, клиент должен снова приехать к нам в офис, чтобы в акте прописать ту сумму, в которую была оценена данная единица. Но, как показывает практика, клиент не хочет приезжать к нам только ради вписывания суммы и проставленной печати рядом. Он просто ждет назначенной даты выплаты и приходит за деньгами».

Правда, Денис утверждает, что предложения приехать в офис для внесения суммы выплаты в акт приема он не получал.

«После чего в течение оговоренных сроков клиенту производится выплата, в назначенную дату, целиком либо поэтапно наличными, либо переводом на карту. Акт приема возвращается нам, и находится в архиве (на случай возникновения каких либо вопросов со стороны лиц, которые сдали технику в скупку, либо контролирующих органов)».

Мнение юристов

Прокомментировать ситуацию мы также попросили представителей городского общества защиты потребителей .

Они заявили, что в описываемой ситуации между гражданином и организацией заключен договор, содержащий положения договора купли-продажи — одна сторона передает товар (изделие), а другая сторона его покупает. На эти отношения не распространяется Закон Республики Беларусь «О защите прав потребителей». К отношениям по розничной купле-продаже применяются общие положения Гражданского кодекса.

Согласно п. 1 ст. 424 Гражданского Кодекса Беларуси по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать имущество (вещь, товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять это имущество и уплатить за него определенную цену.

Условиями договора розничной купли-продажи являются:

условие о товаре — его наименование и количество (в соответствующих единицах измерения или денежном выражении). (ст. 425, 435 Гражданского Кодекса Республики Беларусь);

цена товара (п. 1 ст. 470 Гражданского Кодекса Республики Беларусь).

Если эти условия между сторонами не согласованы (в нашем случае это стоимость товара), то такая сделка — недействительна. Если одна из сторон не исполняет обязательства в оговоренные сроки, ответственность наступает в том размере, в котором она предусмотрена письменным соглашением сторон.

Кроме того, ст. 366 Гражданского Кодекса Беларуси предусматривает ответственность за неисполнение денежного обязательства, то есть за пользование чужими деньгами (например, из-за их удержания или уклонения от возврата). В таком случае пострадавшая сторона может требовать возмещения процентов на сумму этих средств. Размер процентов определяется ставкой рефинансирования Национального банка Республики Беларусь на день исполнения денежного обязательства.

Чтобы избежать рисков между покупателем и продавцом необходимо в письменной форме определять в договоре наименование товара, его стоимость, сроки расчетов, а также ответственность за нарушение сроков расчетов.