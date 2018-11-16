Картофель вместо мяча, ведро взамен барабану: на молодежной площадке фестиваля-ярмарки «Дажынкі-2018» стартовала «Сельская эстафета»

В этом году главной темой молодежного культурно-спортивного соревнования, проходящего под эгидой БРСМ, стала сказка «Колобок». Побороться за победу в образах героев любимой детской истории приехали 17 команд со всех районов Гродненщины. Впрочем, сказочная тематика эстафеты по традиции оказалась тесно переплетена с сельскохозяйственной.





Самые сильные участники состязания уже успели и с мешками картошки побегать, и с коромыслом. Довелось командам-соперницам сразиться и в баскетбол, и в боулинг, и в дартс. Вот только спортивные партии были не простыми, а «аграрными»: вместо мяча – картофель, вместо корзины – ведро, кегли заменили пластиковые бутылки с зерном, а мишень – спелые яблоки. Удалось участникам за время состязания даже «подраться» – правда, в бой пришлось идти с подушками, да еще и варьируя на бревне.

































А вот перед участием в следующем конкурсе организаторы эстафеты рекомендовали не обедать, ведь за отведенное количество времени претендент на победу должен съесть не один десяток сосисок. Конкурсная программа продлиться до конца праздника. В заключение эстафеты ребята соберут настоящий «Сельский оркестр». Вот только вместо музыкальных инструментов в ход пойдет сельхозинвентарь.