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Дожинки-2018 в Ивье. Вороновское подворье, выставка техники жизнеобеспечения и новинки от МТЗ
17.11.2018 — Разное | Вороновская газета
В столице областных «Дажынак» солнечно. От легкого морозца не осталось и следа. Еще более теплее на улицах и площадях города стало от звучащей музыки и песен. И первым музыкальную страничку фестиваля открыл народный ансамбль народной музыки и песни «Лявоны» из Вороново. Весело и на тематических районных подворьях.
Большой интерес вызвала выставка техники Минского тракторного завода, которая сегодня работает не только на полях сельхозпредприятий, но и на личных подворьях.
Многолюдно сегодня и на выставке-презентации техники жизнеобеспечения.
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В столице областных «Дажынак» солнечно. От легкого морозца не осталось и следа. Еще более теплее на улицах и площадях города стало от звучащей музыки и песен. И...
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