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До -10°С ожидается ночью 18 ноября в Беларуси
17.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
До 10 градусов мороза ожидается ночью 18 ноября по юго-востоку Беларуси, сообщили
В воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно по северной половине, утром и днем на большей части территории страны прогнозируются кратковременные осадки: мокрый снег, дождь. Ночью и утром местами будут слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица.
Ветер западный, днем с переходом на северный, северо-восточный, слабый до умеренного. Температура воздуха ночью составит от минус 5 градусов до плюс 1 градуса, по юго-востоку - 6-10 градусов мороза. В середине дня будет от 1 градуса мороза до 5 градусов выше нуля.
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До 10 градусов мороза ожидается ночью 18 ноября по юго-востоку Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...
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