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В Москве горит завод по переработке нефти
17.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
В московском районе Капотня горит нефтеперерабатывающий завод, сообщает ТАСС.
По предварительным данным, горит крекинговая установка завода. На месте работают более ста спасателей и 30 единиц техники. Пока огонь локализовать не удалось. По предварительной информации, пострадавших нет.
Уровень сложности пожара увеличен до третьего при пятом максимальном.
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В московском районе Капотня горит нефтеперерабатывающий завод, сообщает ТАСС. По предварительным данным, горит крекинговая установка завода. На месте...
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