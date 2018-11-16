В Москве горит завод по переработке нефти

В московском районе Капотня горит нефтеперерабатывающий завод, сообщает ТАСС.

По предварительным данным, горит крекинговая установка завода. На месте работают более ста спасателей и 30 единиц техники. Пока огонь локализовать не удалось. По предварительной информации, пострадавших нет.

Уровень сложности пожара увеличен до третьего при пятом максимальном.

Источник: БЕЛТА.

Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:

Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" - "С новым днём, Жлобин!

Наша группа в социальной сети "Одноклассники" - "С новым днём, Жлобин!"

Читайте ndsmi.by в " Одноклассниках "

Читайте ndsmi.by в " Контакте "

Читайте ndsmi.by в " Фейсбуке "

Читайте ndsmi.by в " twitter "