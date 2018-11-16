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Евросоюз предоставит Украине макрофинансовую помощь на 1 млрд евро

17.11.2018 12:00 — Разное | Интерфакс  
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Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о ратификации меморандума о взаимопонимании между Украиной и Европейским Союзом о предоставлении Украине макрофинансовой помощи ЕС в сумме до 1 миллиарда евро, сообщает сайт главы украинского государства.

Реализация меморандума позволит Украине привлечь дополнительные финансовые ресурсы Европейского Союза в сумме до 1 миллиарда евро для их последующего направления в государственный бюджет.

Предпосылкой получения каждого из двух траншей макрофинансовой помощи ЕС на сумму до 500 млн. евро каждый является выполнение ряда согласованных сторонами мероприятий по реализации налоговой и таможенной политики, борьбы с коррупцией, осуществление малой приватизации, управления государственными предприятиями, корпоративного управления в государственных банках и банковского надзора, дальнейших реформ в сферах энергетики, здравоохранения и социальной защиты.

Верховная Рада Украины ратифицировала меморандум 8 ноября 2018 года.

Соглашения были подписаны 14 сентября 2018 года в Киеве в развитие договоренностей П.Порошенко с лидерами институтов Евросоюза по результатам саммита "Восточное партнерство" 23 ноября 2017 года в Брюсселе и ХХ саммита Украина-ЕС 9 июля 2018 года в Киеве.

 

 
 
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Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о ратификации меморандума о взаимопонимании между Украиной и Европейским Союзом о предоставлении Украине...
 
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