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Погранслужба Украины не пустила в страну прилетевшего из Минска россиянина с георгиевской лентой на чемодане
На пункте пропуска в аэропорту "Жуляны" пограничники не пропустили через границу гражданина РФ, у которого на чемодане располагалась антиукраинская символика, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы.
"Вчера на пункте пропуска "Жуляны" во время осуществления пограничного контроля авиарейса из Беларуси, пограничным нарядом обнаружено чемодан, на ручке которой содержалась антиукраинская символика, а именно - георгиевская лента", - говорится в сообщении.
Отмечается, что впоследствии правоохранители также установили владельца чемодана.
"Им оказался гражданин Российской Федерации, который прибыл в Украину с частным визитом, имел обратный билет и достаточное денежное обеспечение", - отметили в пресс-службе.
Как отмечается, в связи с запретом символики, с которой прибыл гражданин РФ, в Украине лицу отказали в пересечении государственной границы и запрещен въезд в страну сроком на три года.
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Погранслужба Украины не пустила в страну прилетевшего из Минска россиянина с георгиевской лентой на чемодане
На пункте пропуска в аэропорту "Жуляны" пограничники не пропустили через границу гражданина РФ, у которого на чемодане располагалась антиукраинская...
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