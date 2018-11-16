Погранслужба Украины не пустила в страну прилетевшего из Минска россиянина с георгиевской лентой на чемодане

На пункте пропуска в аэропорту "Жуляны" пограничники не пропустили через границу гражданина РФ, у которого на чемодане располагалась антиукраинская символика, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы.

"Вчера на пункте пропуска "Жуляны" во время осуществления пограничного контроля авиарейса из Беларуси, пограничным нарядом обнаружено чемодан, на ручке которой содержалась антиукраинская символика, а именно - георгиевская лента", - говорится в сообщении.

Отмечается, что впоследствии правоохранители также установили владельца чемодана.

"Им оказался гражданин Российской Федерации, который прибыл в Украину с частным визитом, имел обратный билет и достаточное денежное обеспечение", - отметили в пресс-службе.

Как отмечается, в связи с запретом символики, с которой прибыл гражданин РФ, в Украине лицу отказали в пересечении государственной границы и запрещен въезд в страну сроком на три года.