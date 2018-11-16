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Пожар на Московском НПЗ ликвидирован

17.11.2018 11:29 — Разное | Интерфакс  
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Пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе (МНПЗ, входит в "Газпром нефть") в Капотне потушен, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе столичного главка МЧС.

"В 11:00 пожар был потушен", - сказал сотрудник пресс-службы.

В свою очередь начальник столичного главка МЧС Илья Денисов сообщил журналистам, что Москва инженерно-технический персонал МНПЗ уже приступил к осмотру места пожара. "Сотрудники завода приступили к осмотру места пожара", - сказал он.

По его словам, пожар не повлиял на работу завода. "Была остановлена только та установка, на которой произошел пожар", - сказал он.

Утром в субботу на нефтеперерабатывающем заводе в Капотне произошло возгорание установки крекинга. При пожаре никто не пострадал. Персонал с близлежащей территории был эвакуирован.

Проектная мощность МНПЗ - 12,15 млн тонн нефти в год. Завод обеспечивает порядка 40% рынка топлива столичного региона

 
 
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Пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе (МНПЗ, входит в "Газпром нефть") в Капотне потушен, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе столичного...
 
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