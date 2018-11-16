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Петросян с шиком отметил развод со Степаненко

17.11.2018 12:45 — Разное | UDF  
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Евгений Петросян. Фото: https://www.instagram.com/petrosyanevgeny/
Евгений Петросян и Елена Степаненко официально больше не муж и жена. После долгих препирательств суд развел юмористов. Оба пока не комментируют произошедшее, однако некоторые детали всплыли в Сети.

Евгений Петросян начал отмечать развод еще накануне судьбоносного заседания. Евгений Ваганович порадовал себя необычным способом.

Юморист устроил себе шикарную фотосессию в центре столицы. Фотограф целый день снимал каждый шаг Петросяна, а кто-то из окружения Евгения Вагановича тут же выкладывал кадры в Instagram.

Петросян позировал профессиональным фотографам то на набережной Москвы-реки, то у фасадов исторических зданий. Особо хорошо вышел снимок у Большого театра. Позже фотосессия перенеслась в офис Петросяна, где его сняли в любимом кабинете с коллекцией клоунов.

Для фотопрогулки по столице юморист надел клетчатый костюм-тройку, дополнив образ изящной бабочкой и ретропортфелем. Поверх он накинул светло-коричневое пальто и элегантную шляпу в тон.


Отметим, что услуги профессиональных фотографов в Москве стоят минимум пять тысяч рублей в час. Хорошенько потратившись на съемку Петросян решил не скромничать и отправился в один из самых пафосных баров в центре столицы, где и завершил свой день.


Напомним, 16 ноября, Хамовнический суд Москвы официально расторг брак Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Адвокат артистки Елена Забралова отметила, что решение вступит в силу через месяц, если не будет обжаловано.

 
 
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Евгений Петросян и Елена Степаненко официально больше не муж и жена.
 
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