Рубль отвязался от нефти: падение будет страшным

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Эксперты говорят, что между ценами на нефть и курсом рубля уже нет жесткой корреляции, но предупреждают, что, если падение в сырьевом секторе продолжится, или США примут «адские» санкции против РФ, то новый виток девальвации неизбежен. В этом случае ближайший ориентир 70–75 рублей за доллар.Падение нефтяных котировок на пять долларов за одну торговую сессию, не привело к обвалу рубля. Никаких массовых распродаж и бегства инвесторов. Мало того, Минфин сумел даже разместить 14 ноября рублевые облигации федерального займа в полном объеме (5 млрд руб.), а спрос превысил предложение более чем в три раза.Российские официальные лица, как всегда в периоды сильной рыночной волатильности, делали вид, что ничего особенного не происходит.Глава Минэкономразвитиязаявил, что экономика России и финансовый рынок более устойчивы, чем в 2014 году, несмотря на падение цен на нефть, передаетсказал Орешкин.Рубль в этом году в целом практически не двигается вслед за нефтью, отмечает Иван Копейкин, аналитик «БКС Брокер». Немалая заслуга здесь принадлежит бюджетному правилу (правительство изымает из бюджета доходы свыше $40 за баррель), политическим аспектам, связанным с санкциями, а также периодическому стремительному оттоку капитала из развивающихся стран, поясняет он.В свою очередь в последнее время поддержку в этом плане рублю оказывают все еще высокие реальные процентные ставки, и некая «отсрочка» в введении новых санкций, благодаря чему в частности в среду Минфином был успешно размещен очередной выпуск ОФЗ, добавляет аналитик.Еще в 2017 году можно было видеть, что корреляции курса рубля со стоимостью нефти просто нет, а в 2018 году она стала даже отрицательной — падение стоимости нефти могло приводить к росту курса рубля, и наоборот, соглашается Алексей Антонов, аналитик «Алор Брокер».— отмечает он.Рубль пользуется поддержкой со стороны санкционной темы — неготовность конгресса США инициировать соответствующие процедуры в текущем году снимает существенную часть политического риска на ближайшую перспективу, уточняет, ведущий аналитик Amarkets.Кроме того, по его мнению, нынешнее падение нефти воспринимается как временное многими участниками, и возврат к $70 за баррель выглядит фундаментально логичным. Он допускает также и «неявные усилия ЦБ» на валютном рынке.— поясняет аналитик причины текущей стойкости российской валюты.Мало кто сейчас уверен в продолжительности снижения сырьевых цен, поддерживает точку зрения коллег директор аналитического департамента «Golden Hills — КапиталЪ АМ».Но, несмотря на «отвязанность» рубля от нефти, аналитики не сомневаются, что долговременное снижение нефтяных котировок может ослабить российскую валюту. Крылов считает, что курс может упасть до 70–75 рублей за доллар.— поясняет Алексей Антонов.Да и Минфин, скорее всего, будет закупать валюту в резервы, а делать он это будет с умом, проводя интервенции и в ту, и в другую сторону, выбирая наилучшую котировку. Рубль очень быстро достигнет отметки 70 к доллару.Если же цены на нефть не будут больше падать, то вниманием инвесторов полностью завладеют санкционная тема и денежно-кредитная политика мировых центральных банков.