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Рубль отвязался от нефти: падение будет страшным
Иллюстративное фото
Эксперты говорят, что между ценами на нефть и курсом рубля уже нет жесткой корреляции, но предупреждают, что, если падение в сырьевом секторе продолжится, или США примут «адские» санкции против РФ, то новый виток девальвации неизбежен. В этом случае ближайший ориентир 70–75 рублей за доллар.
Падение нефтяных котировок на пять долларов за одну торговую сессию, не привело к обвалу рубля. Никаких массовых распродаж и бегства инвесторов. Мало того, Минфин сумел даже разместить 14 ноября рублевые облигации федерального займа в полном объеме (5 млрд руб.), а спрос превысил предложение более чем в три раза.
Российские официальные лица, как всегда в периоды сильной рыночной волатильности, делали вид, что ничего особенного не происходит.
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что экономика России и финансовый рынок более устойчивы, чем в 2014 году, несмотря на падение цен на нефть, передает
«Сейчас мы видим одновременно и резкое падение краткосрочных цен на нефть, мы видим сокращение внешней задолженности — все это в целом добавляет нервозности для рынков, но по сравнению с 2014 годом, при том, что можно в определенной степени проводить параллели с этими ситуациями, финансовые рынки и экономика в целом более или менее устойчивы», — сказал Орешкин.
Рубль в этом году в целом практически не двигается вслед за нефтью, отмечает Иван Копейкин, аналитик «БКС Брокер». Немалая заслуга здесь принадлежит бюджетному правилу (правительство изымает из бюджета доходы свыше $40 за баррель), политическим аспектам, связанным с санкциями, а также периодическому стремительному оттоку капитала из развивающихся стран, поясняет он.
В свою очередь в последнее время поддержку в этом плане рублю оказывают все еще высокие реальные процентные ставки, и некая «отсрочка» в введении новых санкций, благодаря чему в частности в среду Минфином был успешно размещен очередной выпуск ОФЗ, добавляет аналитик.
Еще в 2017 году можно было видеть, что корреляции курса рубля со стоимостью нефти просто нет, а в 2018 году она стала даже отрицательной — падение стоимости нефти могло приводить к росту курса рубля, и наоборот, соглашается Алексей Антонов, аналитик «Алор Брокер».
«На валютном рынке сейчас гораздо большее значение имеют санкции, которые нам обещают США, и основная игра идет на слухах, будут ли эти санкции, и насколько жесткими они будут», — отмечает он.
Рубль пользуется поддержкой со стороны санкционной темы — неготовность конгресса США инициировать соответствующие процедуры в текущем году снимает существенную часть политического риска на ближайшую перспективу, уточняет Артем Деев, ведущий аналитик Amarkets.
Кроме того, по его мнению, нынешнее падение нефти воспринимается как временное многими участниками, и возврат к $70 за баррель выглядит фундаментально логичным. Он допускает также и «неявные усилия ЦБ» на валютном рынке.
«Также очевидно, что против рубля нет крупной спекулятивной игры со стороны внутренних игроков, крупнейших банков», — поясняет аналитик причины текущей стойкости российской валюты.
Мало кто сейчас уверен в продолжительности снижения сырьевых цен, поддерживает точку зрения коллег директор аналитического департамента «Golden Hills — КапиталЪ АМ».
Но, несмотря на «отвязанность» рубля от нефти, аналитики не сомневаются, что долговременное снижение нефтяных котировок может ослабить российскую валюту. Крылов считает, что курс может упасть до 70–75 рублей за доллар.
«Падающая ниже $60 нефть легко превращает профицитный бюджет в дефицитный, потому что соотношение ключевой ставки ЦБ и резервной ставки ФРС США делает неинтересной и более рисковой доходность рублевых инструментов, например, ОФЗ, и очень привлекательной доходность долларовых инструментов, например, US Treasuries», — поясняет Алексей Антонов.
Да и Минфин, скорее всего, будет закупать валюту в резервы, а делать он это будет с умом, проводя интервенции и в ту, и в другую сторону, выбирая наилучшую котировку. Рубль очень быстро достигнет отметки 70 к доллару.
Если же цены на нефть не будут больше падать, то вниманием инвесторов полностью завладеют санкционная тема и денежно-кредитная политика мировых центральных банков.
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Российская валюта продемонстрировала чудеса стойкости и не ушла в пике.
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