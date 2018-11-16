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Глава МВД Шуневич в восторге от эксперимента с "колхозом для зеков"
Игорь Шуневич. Фото: nn.by
В «Хутор-Агро» сегодня отмечают первый для него в новом статусе праздник «Дажынкi-2018». В 2017 году агрокомплекс был передан в ведомство Департаменту исполнения наказаний МВД. По мнению министра, эксперимент с новым подразделением удачный. Во-первых, с самого начала задумка была хорошо просчитана экономически. Во-вторых, значение и место этого предприятия в системе МВД обосновано потребностью в сельхозпродукции и внутренних войск, и Департамента исполнения наказаний.
«Думаю, рано или поздно мы преумножим опыт эксперимента. Где и как, пока говорить рано — надо еще несколько сезонов пройти, чтобы выйти на какой-то ритм и понимать потребность ведомства в таких предприятиях», — пояснил министр.
За достигнутые результаты благодарность министра внутренних дел получил директор «Хутор-Агро». Игорь Шуневич вручил ему новый трактор.
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Эксперимент по социализации осужденных в сельхозпредприятии "Хутор-Агро" признан удачным.
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