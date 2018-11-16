

Игорь Шуневич. Фото: nn.by

БЕЛТА

В «Хутор-Агро» сегодня отмечают первый для него в новом статусе праздник «Дажынкi-2018». В 2017 году агрокомплекс был передан в ведомство Департаменту исполнения наказаний МВД. По мнению министра, эксперимент с новым подразделением удачный. Во-первых, с самого начала задумка была хорошо просчитана экономически. Во-вторых, значение и место этого предприятия в системе МВД обосновано потребностью в сельхозпродукции и внутренних войск, и Департамента исполнения наказаний.— пояснил министр.За достигнутые результаты благодарность министра внутренних дел получил директор «Хутор-Агро».вручил ему новый трактор.