﻿ Пьяный рабочий украл с витрины магазина бензопилу и продал её на рынке. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пьяный рабочий украл с витрины магазина бензопилу и продал её на рынке

17.11.2018 12:27 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото: pixabay.com
В Минске пьяный дорожный рабочий украл с витрины магазина строительной техники бензопилу и продал её на рынке. Его вычислили по записям с видеокамер.

Об этой криминальной истории рассказала официальная представительница Московского РУВД столицы Ольга Михаленя. Исчезновение бензопилы стоимостью более 1000 рублей с витрины у входа заметили только в конце дня. Владелец магазина обратился в милицию. Личность вора быстро установили, мужчину задержали. Он ссылался на то, что в момент кражи был в сильном алкогольном опьянении. На следующий день рабочий продал бензопилу за 200 рублей на рынке в Ждановичах.

Уголовное дело возбудили по статье "Кража". Мужчине грозит до трёх лет лишения свободы. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске пьяный дорожный рабочий украл с витрины магазина строительной техники бензопилу и продал её на рынке.
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь выходит на "новый уровень экономических связей" с Египтом. В третий раз
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика