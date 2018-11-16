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Пьяный рабочий украл с витрины магазина бензопилу и продал её на рынке
Фото: pixabay.com
Об этой криминальной истории
Уголовное дело возбудили по статье "Кража". Мужчине грозит до трёх лет лишения свободы. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.
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В Минске пьяный дорожный рабочий украл с витрины магазина строительной техники бензопилу и продал её на рынке.
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