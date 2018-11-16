Пьяный рабочий украл с витрины магазина бензопилу и продал её на рынке

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Об этой криминальной историиофициальная представительница Московского РУВД столицы. Исчезновение бензопилы стоимостью более 1000 рублей с витрины у входа заметили только в конце дня. Владелец магазина обратился в милицию. Личность вора быстро установили, мужчину задержали. Он ссылался на то, что в момент кражи был в сильном алкогольном опьянении. На следующий день рабочий продал бензопилу за 200 рублей на рынке в Ждановичах.Уголовное дело возбудили по статье "Кража". Мужчине грозит до трёх лет лишения свободы. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.