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Беларусь выходит на "новый уровень экономических связей" с Египтом. В третий раз

17.11.2018 12:26 — Разное | UDF  
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Фото: Export.by
"Товарооборот Беларуси и Египта в этом году перешагнёт отметку в $100 млн, — бодро рапортует телеканал ОНТ накануне визита в Минск председателя Палаты представителей Египта Али Абдель Аль Сайеда. — На новый уровень политические и экономические связи между государствами вышли в прошлом году после официального визита в эту республику нашего Президента. Договорённости на высшем уровне, представительный бизнес-форум и выставка белорусских товаров не замедлили отразиться на товарообороте".

Но "новый уровень экономических связей" на практике оказывается не таким уж новым. Тут у нас динамика товарооборота Беларуси с Египтом:

2008 — $107 млн;
(2009 — $79,5 млн);
2014 — $156,4 млн;
2015 — $186,3 млн;
(2016 — $58 млн).

Планку в $100 млн за последние 10 лет Беларусь и Египет брали трижды. Но только в 2015 году успех удалось закрепить. А в остальном... Выходим на новый уровень, потом возвращаемся на старый, потом снова выходим, потом снова возвращаемся. И вот опять.

Беларусь выходит на "новый уровень экономических связей" с Египтом. В третий раз

Устойчивое развитие по версии информагентства БелТА

 
Теги: Минск
 
 
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"Товарооборот Беларуси и Египта в этом году перешагнёт отметку в $100 млн.
 
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