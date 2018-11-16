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Устойчивое развитие по версии информагентства БелТА

Нона практике оказывается не таким уж новым. Тут у нас динамика товарооборота Беларуси с Египтом:Планку в $100 млн за последние 10 лет Беларусь и Египет брали трижды. Но только в 2015 году успех удалось закрепить. А в остальном... Выходим на новый уровень, потом возвращаемся на старый, потом снова выходим, потом снова возвращаемся. И вот опять.