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Беларусь выходит на "новый уровень экономических связей" с Египтом. В третий раз
Фото: Export.by
Но "новый уровень экономических связей" на практике оказывается не таким уж новым. Тут у нас динамика товарооборота Беларуси с Египтом:
2008 — $107 млн;
(2009 — $79,5 млн);
2014 — $156,4 млн;
2015 — $186,3 млн;
(2016 — $58 млн).
Планку в $100 млн за последние 10 лет Беларусь и Египет брали трижды. Но только в 2015 году успех удалось закрепить. А в остальном... Выходим на новый уровень, потом возвращаемся на старый, потом снова выходим, потом снова возвращаемся. И вот опять.
Устойчивое развитие по версии информагентства БелТА
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"Товарооборот Беларуси и Египта в этом году перешагнёт отметку в $100 млн.
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