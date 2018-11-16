﻿ Журналиста задержали за избиение водителя. У "Минсктранса" нет сведений о драке. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Журналиста задержали за избиение водителя. У "Минсктранса" нет сведений о драке

17.11.2018 12:23 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Снимок из архива. Фото: БЕЛТА&#8203;
"Минсктранс" не располагает сведениями о драке пассажиров и водителя минского автобуса, по подозрению в которой утром 5 ноября на несколько часов был задержан корреспондент Еврорадио Роман Протасевич. В участке следователи предложили журналисту рассказать, как он в 20-х числах сентября ударил водителя в челюсть, а также на время забрали его телефон.

После того как журналист вышел из участка, Еврорадио обратилось в "Минсктранс" с официальным запросом об инциденте. Мы попросили рассказать о драке и дать контактные данные пострадавшего сотрудника организации.

В ответе за подписью гендиректора "Минсктранса" Леонида Папенка сказано, что личные данные водителя охраняются законом "Об информации, информатизации и защите информации", поэтому его номер телефона нам дать не могут. Первый вопрос — о деталях происшествия — был проигнорирован.

Журналиста задержали за избиение водителя. У "Минсктранса" нет сведений о драке

Чтобы узнать, имела ли место драка, Еврорадио позвонило сотруднице "Минсктранса", которая готовила ответ.

"Знаете, у нас как таковой информации и нет", — ответила она, посоветовав Еврорадио обратиться в милицию.

Цель, с которой корреспондент Еврорадио был доставлен в отделение милиции, остается нам непонятной, так как "Минсктранс" не подтверждает, что данный инцидент действительно произошел. Редакция считает "привод" Романа Протасевича в отделение милиции частью кампании по давлению на независимую прессу со стороны белорусских властей.

 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Минсктранс" не располагает сведениями о драке пассажиров и водителя минского автобуса.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лекарства в сезон простуд в Польше и в Беларуси: сравниваем цены на самые популярные препараты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика