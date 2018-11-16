

Снимок из архива. Фото: БЕЛТА​

После того как журналист вышел из участка, Еврорадио обратилось в "Минсктранс" с официальным запросом об инциденте. Мы попросили рассказать о драке и дать контактные данные пострадавшего сотрудника организации.В ответе за подписью гендиректора "Минсктранса"сказано, что личные данные водителя охраняются законом "Об информации, информатизации и защите информации", поэтому его номер телефона нам дать не могут. Первый вопрос — о деталях происшествия — был проигнорирован.Чтобы узнать, имела ли место драка, Еврорадио позвонило сотруднице "Минсктранса", которая готовила ответ.ответила она, посоветовав Еврорадио обратиться в милицию.Цель, с которой корреспондент Еврорадио был доставлен в отделение милиции, остается нам непонятной, так как "Минсктранс" не подтверждает, что данный инцидент действительно произошел. Редакция считает "привод"в отделение милиции частью кампании по давлению на независимую прессу со стороны белорусских властей.