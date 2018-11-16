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Журналиста задержали за избиение водителя. У "Минсктранса" нет сведений о драке
Снимок из архива. Фото: БЕЛТА​
После того как журналист вышел из участка, Еврорадио обратилось в "Минсктранс" с официальным запросом об инциденте. Мы попросили рассказать о драке и дать контактные данные пострадавшего сотрудника организации.
В ответе за подписью гендиректора "Минсктранса" Леонида Папенка сказано, что личные данные водителя охраняются законом "Об информации, информатизации и защите информации", поэтому его номер телефона нам дать не могут. Первый вопрос — о деталях происшествия — был проигнорирован.
Чтобы узнать, имела ли место драка, Еврорадио позвонило сотруднице "Минсктранса", которая готовила ответ.
"Знаете, у нас как таковой информации и нет", — ответила она, посоветовав Еврорадио обратиться в милицию.
Цель, с которой корреспондент Еврорадио был доставлен в отделение милиции, остается нам непонятной, так как "Минсктранс" не подтверждает, что данный инцидент действительно произошел. Редакция считает "привод" Романа Протасевича в отделение милиции частью кампании по давлению на независимую прессу со стороны белорусских властей.
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"Минсктранс" не располагает сведениями о драке пассажиров и водителя минского автобуса.
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