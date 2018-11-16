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В декабре у белорусов будут две рабочих субботы и два выходных понедельника

17.11.2018 12:19 — Разное | UDF  
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Субботы — 1, 8 и 15 декабря — будут выходными. А вот дальше нас ожидают переносы.

25 декабря, вторник, в Беларуси празднуется католическо-протестантское Рождество, поэтому рабочий день с 24 декабря будет перенесен на 22 декабря.

В этом случае белорусов ждут три выходных: с 23 по 25 декабря (воскресенье – вторник).

1 января 2019 года приходится на вторник, поэтому 31 декабря (понедельник) также будет выходным. За него придется отработать в субботу 29 декабря.

Правительство еще не определилось с переносом рабочих дней в 2019 году. Пока не ясно, будет ли 2 января выходным.

Учитывая, что этот день приходится на среду, то тогда придется, возможно, делать рабочей субботу 5 января. Выходными будут тогда 6 и 7 января (воскресенье и понедельник). Или если 2 января оставить рабочим днем, то тогда выходными будут три дня: 5-7 января.

 
 
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Субботы — 1, 8 и 15 декабря — будут выходными. А вот дальше нас ожидают переносы.
 
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