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ЦРУ: Убить журналиста Хашоги приказал крон-принц
Иллюстрация: GETTY IMAGES
По информации издания, свои выводы ЦРУ сделала на основе нескольких источников. В их числе — телефонный звонок брата наследного принца Халида бен Сальмана (посла Саудовской Аравии в Соединенных Штатах), который он делал Джамалю Хашоги. Халид, в частности, сказал Хашоги, что тот должен явиться в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы получить документы, и заверял его в том, что это безопасно.
Собеседники издания уточняют, что остается неясным, знал ли Халид, что Хашоги будет убит. Однако позвонил он журналисту по указанию своего брата, знают источники газеты, знакомые с содержанием звонка, который был перехвачен разведкой США.
Пресс-секретарь посольства Саудовской Аравии в Вашингтоне Фатима Башен в беседе с WP заявила, что посол и Хашоги никогда не обсуждали «что-либо, связанное с поездкой в Турцию». Она добавила, что «предполагаемые выводы ЦРУ являются ложными». «Мы слышали и продолжаем слышать различные теории, не видя подтверждения этим спекуляциям», — добавила она.
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Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
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