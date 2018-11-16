ЦРУ: Убить журналиста Хашоги приказал крон-принц

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По информации издания, свои выводы ЦРУ сделала на основе нескольких источников. В их числе — телефонный звонок брата наследного принца(посла Саудовской Аравии в Соединенных Штатах), который он делал. Халид, в частности, сказал Хашоги, что тот должен явиться в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы получить документы, и заверял его в том, что это безопасно.Собеседники издания уточняют, что остается неясным, знал ли Халид, что Хашоги будет убит. Однако позвонил он журналисту по указанию своего брата, знают источники газеты, знакомые с содержанием звонка, который был перехвачен разведкой США.Пресс-секретарь посольства Саудовской Аравии в Вашингтонев беседе с WP заявила, что посол и Хашоги никогда не обсуждалиОна добавила, чтодобавила она.