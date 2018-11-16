Пашинян будет требовать от Лукашенко объяснений

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«Это примерно то же самое, как если бы например я пригласил какого-либо иностранного посла страны, не являющейся членом ОДКБ, и рассказал ему о заседании, прошедшем в формате закрытых дверей. Я удивлен тем, что человек, занимающий статус руководителя государства на протяжении 30 лет [на самом деле 24 года — НН], мог позволить себе подобный шаг. И я, конечно, должен потребовать объяснений от президента Беларуси и не только от президента Беларуси».

16 ноября в беседе с журналистамизаявил:Никол Пашинян потребует объяснений также от президента Казахстаназа выступления с противоречащими друг другу заявлениями. В частности, после заседания саммита ОДКБ он заявил о том, что на пост генерального секретаря организации будет назначен представитель Беларуси.12 ноября на встрече с послом Азербайджана глава Беларуси рассказал, как прошла встреча Совета ОДКБ в Астане и как обсуждался вопрос назначения нового генсека организации.сказал тогда Лукашенко.