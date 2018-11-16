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Пашинян будет требовать от Лукашенко объяснений
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16 ноября в беседе с журналистами Никол Пашинян заявил:
«Это примерно то же самое, как если бы например я пригласил какого-либо иностранного посла страны, не являющейся членом ОДКБ, и рассказал ему о заседании, прошедшем в формате закрытых дверей. Я удивлен тем, что человек, занимающий статус руководителя государства на протяжении 30 лет [на самом деле 24 года — НН], мог позволить себе подобный шаг. И я, конечно, должен потребовать объяснений от президента Беларуси и не только от президента Беларуси».
Никол Пашинян потребует объяснений также от президента Казахстана Нурсултана Назарбаева за выступления с противоречащими друг другу заявлениями. В частности, после заседания саммита ОДКБ он заявил о том, что на пост генерального секретаря организации будет назначен представитель Беларуси.
12 ноября на встрече с послом Азербайджана глава Беларуси рассказал Латифу Гандилову, как прошла встреча Совета ОДКБ в Астане и как обсуждался вопрос назначения нового генсека организации.
«Вопрос в том, что Никол Пашинян должен просто в правительстве разобраться с ситуацией, потому что эта страна сегодня возглавляет ЕАЭС, наш экономический союз, и ОДКБ — очень большая нагрузка на страну, которая находится в таком переходном периоде. И справится ли Армения? Если Никол Пашинян разберется и даст нам ответ, это будет в Санкт-Петербурге», — сказал тогда Лукашенко.
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Лидер Армении потребует объяснений от Лукашенко в связи с обсуждением сложившейся в ОДКБ ситуации.
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