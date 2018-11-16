На Беларусь надвигается холодный антициклон

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Погоду в стране в ближайшие дни будут определять воздушные массы, смещающиеся с севера России.На всей территории страны 17 и 18 ноября из-за антициклона, который будет смещаться на территорию республики из России, будет сохраняться прохладная погода.В субботу будет без осадков, ночью ожидается понижение температуры. На востоке страны температура воздуха может опускаться до –13 градусов.Днем в стране немного потеплеет. Температура воздуха поднимется до отметки от -2 до +4 градусов.В воскресенье 18 ноября в Беларуси ожидаются дожди и мокрый снег, на дорогах сохранится гололедица. В ночное время температура воздуха опустится до -8 градусов, днем сохранится в пределах от -1 до +5 градусов.В начале следующей недели на большей части страны пройдут осадки в виде снега. Температура в дневное время составит от -3 до +3 градусов.