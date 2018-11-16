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На Беларусь надвигается холодный антициклон

17.11.2018 11:56 — Разное | UDF  
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Фото: © Белновости
Зима приходит в Беларусь: по стране пройдет снег, на дорогах сохранится гололедица.

Погоду в стране в ближайшие дни будут определять воздушные массы, смещающиеся с севера России.

На всей территории страны 17 и 18 ноября из-за антициклона, который будет смещаться на территорию республики из России, будет сохраняться прохладная погода.

В субботу будет без осадков, ночью ожидается понижение температуры. На востоке страны температура воздуха может опускаться до –13 градусов.

Днем в стране немного потеплеет. Температура воздуха поднимется до отметки от -2 до +4 градусов.

В воскресенье 18 ноября в Беларуси ожидаются дожди и мокрый снег, на дорогах сохранится гололедица. В ночное время температура воздуха опустится до -8 градусов, днем сохранится в пределах от -1 до +5 градусов.

В начале следующей недели на большей части страны пройдут осадки в виде снега. Температура в дневное время составит от -3 до +3 градусов.

 
 
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Зима приходит в Беларусь: по стране пройдет снег, на дорогах сохранится гололедица.
 
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