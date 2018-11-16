|
На Беларусь надвигается холодный антициклон
Фото: © Белновости
Погоду в стране в ближайшие дни будут определять воздушные массы, смещающиеся с севера России.
На всей территории страны 17 и 18 ноября из-за антициклона, который будет смещаться на территорию республики из России, будет сохраняться прохладная погода.
В субботу будет без осадков, ночью ожидается понижение температуры. На востоке страны температура воздуха может опускаться до –13 градусов.
Днем в стране немного потеплеет. Температура воздуха поднимется до отметки от -2 до +4 градусов.
В воскресенье 18 ноября в Беларуси ожидаются дожди и мокрый снег, на дорогах сохранится гололедица. В ночное время температура воздуха опустится до -8 градусов, днем сохранится в пределах от -1 до +5 градусов.
В начале следующей недели на большей части страны пройдут осадки в виде снега. Температура в дневное время составит от -3 до +3 градусов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Зима приходит в Беларусь: по стране пройдет снег, на дорогах сохранится гололедица.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)