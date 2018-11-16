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Женщине по ошибке удалили обе почки
Иллюстративное фото
Как сообщает Fox31, в марте 2018 года медики поставили 73-летней Линде Вулли подозрение на рак почки, после чего и провели операцию. Однако затем выяснилось, что проведенная биопсия была доброкачественной и ни в одной из почек рака не было. Отсутствие серьезного заболевания показало и исследование после оперативного вмешательства.
Теперь же женщине необходима пересадка хотя бы одной почки. При этом в Америке среднее время ожидания трансплантата оценивается в семь лет.
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Жительнице американского штата Колорадо по ошибке удалили обе почки.
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