Российский генерал назван в числе основных кандидатов на пост главы Интерпола





Генерал-майор российской полиции Александр Прокопчук и южнокореец Ким Чен Янг названы основными кандидатам на пост главы Интерпола, выборы которого пройдут в Дубае 21 ноября.

Как пишет газета Financial Times, генерал-майор Александр Прокопчук явлдяется фаворитом в борьбе за пост главы Интерпола, хотя, конечно, его южнокорейского соперника со счетов также никто не списывает.

Прокопчук с 2006 по 2011 год был замначальника Национального центрального бюро Интерпола МВД России, а затем возглавил эту организацию. В 2016 году генерал-майор стал вице-президентом Интерпола.

Выборы главы Интерпола пройдут после того, как в начале октября пропал глава организации Мэн Хунвэй. Он поехал в Китай в отпуск и не вернулся, жена главы Интерпола подала заявление в полицию Франции об его исчезновении. Позднее в Интерпол пришло заявление Хунвэя, в котором он сообщил о своей отставке.

По данным источников газеты South China Morning Post, после прилета Хунвэя в Китай он был задержан правоохранителями. По информации газеты Le Parisien, главу Интерпола заподозрили в коррупции. Позднее китайские власти подтвердили, что против Хунвэя ведет расследование антикоррупционное ведомство, не уточнив, по какой именно статье, пишет РБК .