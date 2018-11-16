ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Её ноги 108 см. Модель из Швеции покорила соцсети

17.11.2018 11:57 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Швеции. Шведская модель покорила пользователей соцсетей своими непропорционально длинными ногами. Особой популярностью женщина пользуется среди русскоязычных пользователей.  

Её ноги 108 см. Модель из Швеции покорила соцсети
Фото: instagram.com/iostergren  

Ия Остергрен родилась 14 августа 1983 года в Швеции. Уже в школе у неё были необычно длинные ноги, что привело к насмешкам одноклассников и вызвало нелюбовь к своему телу.  

Её ноги 108 см. Модель из Швеции покорила соцсети
Фото: instagram.com/iostergren  

Повзрослевшая Ия решали изменить это, записавшись в спортзал. Результат не заставил себя долго ждать. На бодибилдершу обратили внимание, хотя крупные модельные агентства не спешат заключать с ней контракты.  

Правильный фитнес: как не навредить здоровью, чем полезны кардионагрузки и почему важно следить за питанием?  

Её ноги 108 см. Модель из Швеции покорила соцсети
Фото: instagram.com/iostergren  

В 2014 году женщина познакомилась с будущим мужем – известным шведским бодибилдером Торбьорном. По словам Остергрен, она не могла поверить, что столь привлекательный мужчина обратил на неё внимание. Сейчас у супругов две дочери.  

Её ноги 108 см. Модель из Швеции покорила соцсети
Фото: instagram.com/iostergren  

В Instagram Ия зарегистрировалась 1 августа 2014 года. Сперва она не пользовалась особой популярностью, но затем заметила, что среди её фанатов встречаются русскоязычные пользователи. Бодибилдерша начала ставить хештеги на русском языке, после чего её популярность заметно возросла.  

Её ноги 108 см. Модель из Швеции покорила соцсети
Фото: instagram.com/iostergren  

Кстати, рост Остергрен 178 сантиметров, а длина ног – 108. Ну, а число подписчиков составляет 246 тысяч.  

Её ноги 108 см. Модель из Швеции покорила соцсети
Фото: instagram.com/iostergren  

Зимой 2018 года мы рассказывали о женщине-бодибилдере, которая сильно изменилась после обидного замечания насчёт её веса. 

«Не нравится что-то в себе? Переделывай!» (подробнее здесь).  
Новости по теме

Кто самый сильный? В Любани прошёл чемпионат по пауэрлифтингу

На чемпионате Беларуси по бодибилдингу и фитнесу-2018 впервые представлена категория Fit-Model

«В личности должно быть всё гармонично». Интервью старшего лейтенанта милиции и чемпионки РБ в номинации «Фитнес-бикини» Александры Поповой

Лучшие бодибилдеры Беларуси в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ

Бодибилдинг – удел «брутальных» мужчин? Белорусские женщины-бодибилдеры о женственности и красивой форме

Джеффри Лайф в 72 года имеет идеальную форму!
‡агрузка...
Новости 24 часа

Масштабные учения в Молодечненском районе. Репортаж СТВ

«Работаю по совести»: в хозяйстве МВД «Хутор-Агро» встретили первые «Дожинки»

Виталий Вовк провёл выездной приём в Шарковщинском районе

Проект нового генсоглашения между правительством, нанимателями и профсоюзами разработали в Беларуси

Второй белорусский спутник и робот-курьер: как наука изменит нашу жизнь?

Большое совещание у Президента: как будут развивать энергетику после запуска БелАЭС?

Новости экономики за 16.11.2018

Общественные бани и души в сельской местности признали социально значимой услугой

Все новости
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Швеции. Шведская модель покорила пользователей соцсетей своими непропорционально длинными ногами. Особой популярностью женщина пользуется среди...
 
Новости дня
Новости разные
 
Картофель вместо мяча, ведро взамен барабану: на молодежной площадке фестиваля-ярмарки «Дажынкі-2018» стартовала «Сельская эстафета»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика