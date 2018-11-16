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Её ноги 108 см. Модель из Швеции покорила соцсети
Новости Швеции. Шведская модель покорила пользователей соцсетей своими непропорционально длинными ногами. Особой популярностью женщина пользуется среди русскоязычных пользователей.
Ия Остергрен родилась 14 августа 1983 года в Швеции. Уже в школе у неё были необычно длинные ноги, что привело к насмешкам одноклассников и вызвало нелюбовь к своему телу.
Повзрослевшая Ия решали изменить это, записавшись в спортзал. Результат не заставил себя долго ждать. На бодибилдершу обратили внимание, хотя крупные модельные агентства не спешат заключать с ней контракты.
В 2014 году женщина познакомилась с будущим мужем – известным шведским бодибилдером Торбьорном. По словам Остергрен, она не могла поверить, что столь привлекательный мужчина обратил на неё внимание. Сейчас у супругов две дочери.
В Instagram Ия зарегистрировалась 1 августа 2014 года. Сперва она не пользовалась особой популярностью, но затем заметила, что среди её фанатов встречаются русскоязычные пользователи. Бодибилдерша начала ставить хештеги на русском языке, после чего её популярность заметно возросла.
Кстати, рост Остергрен 178 сантиметров, а длина ног – 108. Ну, а число подписчиков составляет 246 тысяч.
Зимой 2018 года мы рассказывали о женщине-бодибилдере, которая сильно изменилась после обидного замечания насчёт её веса.
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Новости Швеции. Шведская модель покорила пользователей соцсетей своими непропорционально длинными ногами. Особой популярностью женщина пользуется среди...
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