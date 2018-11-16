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Футбольное поле с искусственным покрытием появится в Барановичах

17.11.2018 12:55 — Разное | Аргументы и факты  
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Футбольное поле с искусственным покрытием появится в Барановичах
Фото из открытых источников

С предложением оборудовать футбольное поле в Белорусскую федерацию футбола обратился горисполком. Футбольное ведомство поддержало. 

Поле будет с искусственным покрытием. На нем можно будет тренироваться и играть в футбол круглый год. 

Также прорабатывается вопрос строительства многофункционального спортивного зала. Он может появиться рядом со стадионом «Дубово-спорт». 

«Спортшколы, в которых культивируются легкая атлетика и бокс, нуждаются в улучшении материальной базы и условий для занятий спортом. Команде по хоккею на траве также нужна площадка для проведения игр в помещении. Принято решение рассмотреть возможность строительства спортзала», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на начальника управления спорта и туризма Брестского облисполкома Николая ГЛУШЕНЮ.

Футбольное поле с искусственным покрытием появится в Барановичах
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