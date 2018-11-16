Футбольное поле с искусственным покрытием появится в Барановичах

С предложением оборудовать футбольное поле в Белорусскую федерацию футбола обратился горисполком. Футбольное ведомство поддержало.

Поле будет с искусственным покрытием. На нем можно будет тренироваться и играть в футбол круглый год.

Также прорабатывается вопрос строительства многофункционального спортивного зала. Он может появиться рядом со стадионом «Дубово-спорт».

«Спортшколы, в которых культивируются легкая атлетика и бокс, нуждаются в улучшении материальной базы и условий для занятий спортом. Команде по хоккею на траве также нужна площадка для проведения игр в помещении. Принято решение рассмотреть возможность строительства спортзала», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на начальника управления спорта и туризма Брестского облисполкома Николая ГЛУШЕНЮ.

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