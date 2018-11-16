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По улице Карла Маркса развернулись подворья всех районов области

17.11.2018 — Разное | Ивьевский край  
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В Ивье праздник. И все флаги - в гости к нам. По улице Карла Маркса развернулись подворья всех районов области. Говорят, кто чем богат, тем и делится. Делятся сегодня добром и теплом, сердечностью, творческими запасами, выставками даров природы и нового урожая, песнями. Вся улица Карла Маркса, по которой теперь идут гости во главе с губернатором области, председателем Гродненского областного исполнительного комитета Владимиром Васильевичем Кравцовым, напоминает один большой гостеприимный дом.

По улице Карла Маркса развернулись подворья всех районов области

По улице Карла Маркса развернулись подворья всех районов области

По улице Карла Маркса развернулись подворья всех районов области

По улице Карла Маркса развернулись подворья всех районов области

По улице Карла Маркса развернулись подворья всех районов области

По улице Карла Маркса развернулись подворья всех районов области

По улице Карла Маркса развернулись подворья всех районов области

По улице Карла Маркса развернулись подворья всех районов области

По улице Карла Маркса развернулись подворья всех районов области

По улице Карла Маркса развернулись подворья всех районов области

В. Гулидова.

Фото С Зенкевича.

А. Турлая ("ГП").

 
 
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В Ивье праздник. И все флаги - в гости к нам. По улице Карла Маркса развернулись подворья всех районов области. Говорят, кто чем богат, тем и делится. Делятся...
 
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