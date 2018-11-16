В Ивье праздник. И все флаги - в гости к нам. По улице Карла Маркса развернулись подворья всех районов области. Говорят, кто чем богат, тем и делится. Делятся сегодня добром и теплом, сердечностью, творческими запасами, выставками даров природы и нового урожая, песнями. Вся улица Карла Маркса, по которой теперь идут гости во главе с губернатором области, председателем Гродненского областного исполнительного комитета Владимиром Васильевичем Кравцовым, напоминает один большой гостеприимный дом.









































В. Гулидова.

Фото С Зенкевича.

А. Турлая ("ГП").