В Ивье праздник. И все флаги - в гости к нам. По улице Карла Маркса развернулись подворья всех районов области. Говорят, кто чем богат, тем и делится. Делятся сегодня добром и теплом, сердечностью, творческими запасами, выставками даров природы и нового урожая, песнями. Вся улица Карла Маркса, по которой теперь идут гости во главе с губернатором области, председателем Гродненского областного исполнительного комитета Владимиром Васильевичем Кравцовым, напоминает один большой гостеприимный дом.
В. Гулидова.
Фото С Зенкевича.
А. Турлая ("ГП").