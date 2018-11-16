Благодарный праздничный город

…Если сегодня ночью кто-то решил погулять по пустынном городу, то вряд ли ему это удалось. На улицах появлялись все новые и новые палатки, «терема», уголки, улицы заполняла техника. И город не спал. Он, как эмоциональный человек, не мог спать в преддверии яркого, доселе не виданного события. В городе празднуют свой профессиональный праздник люди труда, аграрии, полеводы, люди, которые кормят страну и народ, которые знают цену хлебу, которых не прельстила перспектива легкой жизни в городе.





Потому так значим этот праздник в государстве, потому так любят его люди. Потому так спешат на него и имеющие к нему отношение, и те, кто желает разнообразить торжество своими товарами, своим творчеством.

Наверное, и сама природа позаботилась о тех, кто так заботится о земле – серые ненастные дни за ночь закончились. И праздник приветствует солнечный день с легким морозцем и ясным синим небом. Достойное обрамление торжества.













Город не узнать. Он претерпел серьезнейший ремонт, реставрацию. Появились новые, очаровательные уголки для отдыха, фактически новый стадион, отремонтированные школы, дошкольные учреждения, учреждения образования, культуры, магазины, улицы – город обрел новую жизнь и новый внешний вид. Невольно вспомнишь, как в прошлом отдельные злопыхатели сетовали на то, как неразумно тратятся народные деньги на Дожинки. Наверное, они не видели городов, которые всегда остаются после таких праздников. Это доказательство того, что можно сделать вместе за народные деньги для одного конкретно взятого города. Трудно переоценить это благородное дело.









Здравствуй, праздник! Хорошего солнечного дня тебе!

В. Гулидова.

Фото. С Зенкевича.