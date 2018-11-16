Есть и хлеб, и зрелища…

Еще со времен свободного Рима, народ требовал «хлеба и зрелищ». В этот день нам ничего требовать не надо. Сегодня мы празднуем торжество тех, кто этот хлеб выращивает и кормит им страну. А зрелища предоставили нам устроители этого грандиозного праздника На улице Дзержинского около городского озера раскинулась площадка-выставка Открытого акционерного общества «Минский тракторный завод», на новом мосту расположена фотозона указанного завода.









Здесь можно увидеть экспозиционные выставки территориальных центров социального обслуживания населения области. Центры ведут огромную работу по оказанию помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Оказывают социальную помощь на дому, ведут активную культурно-досуговую работу с пожилыми.

Следующая выставка знакомого горожанам благотворительного католического общества «Каритас», которое более 20 лет развивает волонтерское движение, оказывает помощь нуждающимся.

Заняли достойное место на празднике и выставки учреждений образований Ивьевского района. Образовательное пространство включает в себя 25 учреждений различного типа. В 2018/2019 учебном году в учреждениях общего среднего образования обучается 2514 учащихся, дошкольные учреждения посещает 830 детей.

В целях реализации Программы непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи, подростки и молодежь района ежегодно участвуют в республиканской патриотической акции «Жыву ў Беларусі і тым ганаруся», в рамках которой проводятся различные конкурсы патриотической направленности.

В программе праздника и выставка Гродненского государственного аграрного университета. Университет – динамично развивающийся многопрофильный учебно-научный центр в Западном регионе Республики Беларусь, готовящий специалистов высшей квалификации для агропромышленного комплекса страны.

В. ГУЛИДОВА.

Фото. С. Зенкевича.