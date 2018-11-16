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Есть и хлеб, и зрелища…

17.11.2018 — Разное | Ивьевский край  
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Еще со времен свободного Рима, народ требовал «хлеба и зрелищ». В этот день нам ничего требовать не надо. Сегодня мы празднуем торжество тех, кто этот хлеб выращивает и кормит им страну. А зрелища предоставили нам устроители этого грандиозного праздника На улице Дзержинского около городского озера раскинулась площадка-выставка Открытого акционерного общества «Минский тракторный завод», на новом мосту расположена фотозона указанного завода.

Есть и хлеб, и зрелища…

Есть и хлеб, и зрелища…

Здесь можно увидеть  экспозиционные выставки территориальных центров социального обслуживания населения области. Центры ведут огромную работу по оказанию помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Оказывают социальную помощь на дому, ведут активную культурно-досуговую работу с пожилыми.

Следующая выставка знакомого горожанам благотворительного католического общества «Каритас», которое более 20 лет развивает волонтерское движение, оказывает помощь нуждающимся.

Заняли достойное место на празднике и выставки учреждений образований Ивьевского района. Образовательное пространство включает в себя 25 учреждений различного типа. В 2018/2019 учебном году в учреждениях общего среднего образования обучается 2514 учащихся, дошкольные учреждения посещает 830 детей.

В целях реализации Программы непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи, подростки и молодежь района ежегодно участвуют в республиканской патриотической акции «Жыву ў Беларусі і тым ганаруся», в рамках которой проводятся различные конкурсы патриотической направленности.

В программе праздника и  выставка Гродненского государственного аграрного университета. Университет – динамично развивающийся многопрофильный учебно-научный центр в Западном регионе Республики Беларусь, готовящий специалистов высшей квалификации для агропромышленного комплекса страны.

В. ГУЛИДОВА.

Фото. С. Зенкевича.

 
 
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Еще со времен свободного Рима, народ требовал «хлеба и зрелищ». В этот день нам ничего требовать не надо. Сегодня мы празднуем торжество тех, кто этот хлеб...
 
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