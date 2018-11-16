Символ человеческого мужества

Многие горожане сегодня, 17 ноября, в Ивье с волнением наблюдали за тем, как на набережную пруда съезжаются машины МЧС.





А на набережной пруда ни ЧП, а, напротив, праздник - областные «Дажынкі». Здесь до 18.00 будет проходить демонстрация пожарной аварийно-спасательной техники и оборудования.

И вновь креатив от спасателей: выставка включает как современные, так и старые, раритетные, транспортные средства. На смену пришли более современные машины, однако списывать «ветеранов» в утиль рука не поднялась. Кстати, все «экспонаты» и сейчас на ходу.

Машины оперативного назначения, размещенные на площадке, будто представляют основные вехи становления системы оказания помощи в экстремальных ситуациях.

Изюминкой экспозиции стал, конечно, автомобиль порошкового тушения.

Для экстремалов интересно было узнать, что выполнение спасательных работ с высоты 50 метров и более невозможно без пожарной автолестницы и спасательного рукава.

Необычные машины тут же облюбовала местная детвора.

Огнеборцы наглядно продемонстрировали школьникам технику, применяемую в области пожаротушения и спасения людей, ознакомили их с аварийно-спасательными инструментами и подробно рассказали о предназначении каждого. Кстати, таблички с техническими характеристиками имеются на каждую машину.

Все желающие могут увидеть, чем оснащены специализированные машины, на которых спасатели ежедневно выезжают на пожары, ДТП и другие происшествия.

И взрослые, и дети имеют возможность попробовать себя в роли спасателей, примерить боевую одежду спасателей, посидеть в приглянувшейся пожарной машине, сфотографироваться на ее фоне.









Машины, подобные представленным на выставке, стоят на боевом дежурстве в разных уголках нашей страны. А профессионалы, которые ими управляют, обепечивают жизнедеятельность человека в экстремальных условиях.

Кроме выставки - презентации, оформлен уголок пропаганды, и инспекторы рассказывают о спасательных операциях, крупных учениях и технике безопасности.

Мероприятие можно считать красочным и запоминающимся, жители и гости Ивья могут рассмотреть вблизи пожарно-спасательную технику, задать интересующие вопросы настоящим огнеборцам, примерить противогазы.

На наш взгляд, эта экспозиция – символ человеческого мужества – вдохновляет новые поколения на беззаветную службу Родине.

И. Холяво.

Фото автора.