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Символ человеческого мужества

17.11.2018 — Разное | Ивьевский край  
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Многие горожане сегодня, 17 ноября, в Ивье с волнением наблюдали за тем, как на набережную пруда съезжаются машины МЧС.

Символ человеческого мужества

А на набережной пруда  ни ЧП, а, напротив, праздник - областные «Дажынкі». Здесь до 18.00 будет проходить демонстрация пожарной аварийно-спасательной техники и оборудования.

И вновь креатив от спасателей: выставка включает как современные, так и старые, раритетные, транспортные средства. На смену пришли более современные машины, однако списывать «ветеранов» в утиль рука не поднялась. Кстати, все «экспонаты» и сейчас на ходу.

Машины оперативного назначения, размещенные на площадке, будто представляют основные вехи становления системы оказания помощи в экстремальных ситуациях.

Изюминкой экспозиции стал, конечно, автомобиль порошкового тушения.

 Для экстремалов интересно было узнать, что выполнение спасательных работ с высоты 50 метров и более невозможно без пожарной автолестницы и спасательного рукава.

Необычные машины тут же облюбовала местная детвора.

 Огнеборцы наглядно продемонстрировали школьникам технику, применяемую в области пожаротушения и спасения людей, ознакомили их с аварийно-спасательными инструментами и подробно рассказали о предназначении каждого. Кстати, таблички с техническими характеристиками имеются на каждую машину.

Все желающие могут увидеть, чем оснащены специализированные машины, на которых спасатели ежедневно выезжают на пожары, ДТП и другие происшествия.

 И взрослые, и дети имеют возможность попробовать себя в роли спасателей, примерить боевую одежду спасателей, посидеть в  приглянувшейся пожарной машине, сфотографироваться на ее фоне.

Символ человеческого мужества

Символ человеческого мужества

Машины, подобные представленным на выставке, стоят на боевом дежурстве в разных уголках нашей страны. А профессионалы, которые ими управляют, обепечивают жизнедеятельность человека  в экстремальных условиях.

Кроме выставки - презентации, оформлен уголок пропаганды, и инспекторы рассказывают о спасательных операциях, крупных учениях и технике безопасности.

Мероприятие можно считать красочным и запоминающимся, жители и гости Ивья могут рассмотреть вблизи пожарно-спасательную технику, задать интересующие вопросы настоящим огнеборцам, примерить противогазы.

На наш взгляд, эта экспозиция – символ человеческого мужества – вдохновляет новые поколения на беззаветную службу Родине.

И. Холяво.

Фото автора.

 
 
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Многие горожане сегодня, 17 ноября, в Ивье с волнением наблюдали за тем, как на набережную пруда съезжаются машины МЧС. А на набережной пруда  ни ЧП, а,...
 
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