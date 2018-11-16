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Американец идет пешком через Антарктиду и постит фото в Instagram

17.11.2018 11:45 — Разное | KYKY  
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Люди не перестают поражать своими физическими способностями: недавно, например, мы писали про британца, который провел в море 157 дней и стал первым в мире человеком, обогнувшим вплавь остров Великобритании. А сегодня расскажем про американского спортсмена Колина О'Брэди, который идет пешком через льды Антарктиды к Южному полюсу и ведет фото-дневник в Instagram

Колин планирует добраться до побережья на другом конце континента и при этом выжить. Сделать это будет не просто: спортсмену нужно преодолеть 1600 километров через морозы и ветры намного хуже минских. Колин рассчитывает, что каждый день будет идти по 10-12 часов, то есть проходить в день по 22-23 километра. Если ничего не пойдет не так, американец завершит путешествие в январе 2019 года. К слову, за последние сто лет было множество попыток покорить Антарктиду, но никто этого так и не сделал: люди либо отказывались от цели, либо умирали. 


Смотрите, что Колин постит в свой в Instagram-дневник 

День 1

День 2

День 3

День 4

День 5

День 6

День 7

День 8

День 9

День 10

День 11

День 12

День 13

День 14

Надеемся, у Колина все получится. 

 
 
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Люди не перестают поражать своими физическими способностями: недавно, например, мы писали про британца, который провел в море 157 дней и стал первым в мире человеком,...
 
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