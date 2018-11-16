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"Красные зубры" отправились на "Дакар" за золотыми "Бедуинами"

17.11.2018 12:56 — Разное | Партизан  
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Очередное "дакаровское" приключение начинается! Вчера "боевые" грузовики "МАЗ-СПОРТавто" вместе с техничками отправились из Минска во французский порт Гавр, где их ждут технические проверки и погрузка на паром до Южной Америки.



В середине декабря команда "МАЗ-СПОРТавто" проведет специальную встречу с представителями СМИ, на которой будут подробно обсуждаться планы на "Дакар 2019", тактика и стратегия гонщиков, технические характеристики машин и новшества в их конструкции. А пока можем сообщить следующее. На гонку, которая пройдет по территории Перу с 6 по 17 января, "МАЗ-СПОРТавто" заявила три экипажа в тех же составах, что и на последнем "Дакаре".

Сергей Вязович поедет вместе со штурманом Павлом Гараниным и механиком Андреем Жигулиным. Пилоту Алексею Вишневскому будут ассистировать штурман Максим Новиков и механик Андрей Неверович. В состав третьего экипажа вошли пилот Александр Василевский, штурман Дмитрий Вихренко и механик Антон Запорощенко.

Белорусские гонщики нацелены на самые высокие результаты. После "серебра" на "Дакаре 2018" и победы на международном ралли-рейде Turkmen Desert Race 2018 от них ожидают золотых "Бедуинов". Однако и конкуренты в Перу будут очень серьезные - свои экипажи выставят сильнейшие команды планеты, будут представлены бренды КАМАЗ, Iveco, LIAZ, Renault, Tatra.

"Конечно, будем ехать на максимальный результат, чтобы хорошо представить страну и возможности Минского автозавода, - заявил руководитель команды "МАЗ-СПОРТавто" Сергей Вязович. - Но "Дакар" - это сложная и непредсказуемая гонка, в которой ситуация может кардинально измениться на любом этапе. Хотя наши гонщики, как и техника, готовы к любым испытаниям. И последняя гонка в Туркменистане это прекрасно продемонстрировала".


Отметим, что ралли-рейд "Дакар" - это не только спортивное соревнование, но и подходящая площадка для экстрим-теста спортивных грузовиков, которые во многом состоят из стандартных компонентов и комплектующих: к примеру кабины, рамы, надстройки и кронштейны "боевых" МАЗов изготовлены в Беларуси. Кроме того, многие технические и конструкторские решения, проверенные на гоночной трассе, потом находят применение в серийном производстве минских грузовиков. 

До Южной Америки паром с "Красными зубрами" и другими участниками ралли-рейда из Европы доберется в конце декабря. Белорусская команда сможет забрать свои автомобили 3 января, после чего начнет финальную подготовку к гонке и пройдет последние проверки.
Стартует "Дакар-2019" в столице Перу в Лиме 6 января. Завершится там же - через 11 дней. Гонщикам предстоит проехать около 5 тыс. км. Более половины маршрута пролегает через огромные дюны и другие песчаные препятствия. В то же время, в отличие от предыдущих лет, экипажи не столкнутся с высокогорьем.



 
Теги: Минск
 
 
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Очередное "дакаровское" приключение начинается! Вчера "боевые" грузовики "МАЗ-СПОРТавто" вместе с техничками отправились из Минска во французский порт Гавр, где их...
 
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