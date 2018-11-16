Осложнения после гриппа: в Гродно мама и дочь из-за гриппа заработали воспаление головного мозга

Врачи говорят, потому что не привились

Выяснилось, что они не были привиты от гриппа и накануне респираторная инфекция протекала с высокой температурой и выраженной интоксикацией. Столичными и гродненскими медиками подтверждено, что перенесенный грипп спровоцировал такое тяжелое осложнение как энцефалит.





Гродненки живы, но до сих пор проходят длительный и сложный процесс реабилитации. Случай, который произошел в прошлом году, наглядно показывает, чем может обернуться отказ от вакцинации. — Около 50% всех пациентов нашей больницы попадают к нам с острыми респираторными инфекциями. Врачи приемного отделения в эпидемиологический подъем респираторных инфекций при поступлении в стационар всегда спрашивают таких пациентов: вакцинированы ли они от гриппа.





Анализ за прошлый год показал: почти все, кто попал к нам в тяжелом состоянии или состоянии средней степени тяжести, не были привиты, — говорит заместитель главного врача областной инфекционной клинической больницы Наталья Малышко. Медицинская статистика такова: из 100 человек, защитивших себя от гриппа прививкой, — 80 не болеют вовсе. И только двадцати не удается до конца устоять перед вирусом. Но болезнь у них протекает легко и без осложнений. Период восстановления короткий.





Портрет не привитого пациента с острой респираторной инфекцией: повышение температуры тела до +40 градусов, сильный озноб, ломота в мышцах и суставах, выраженная слабость, резь в глазах. На больничной койке в среднем пациенты проводят до 7 дней, с осложненными формами до 21 дней и более. И еще после этого два-три месяца может чувствоваться слабость, хроническая усталость и вялость. Тяжелее всего заболевание протекает у детей, пожилых людей и у ослабленных людей, страдающих хроническими заболеваниями. Но и молодые люди не застрахованы от тяжелых осложнений гриппа. — В прошлом году грипп спровоцировал острую вирусную пневмонию у 52-летнего мужчины. Пациенту понадобилась искусственная вентиляция легких, — рассказывает Наталья Малышко.





По ее словам, осложнения при гриппе нередко наступают в течение первых 42-78 часов. Даже к концу первых суток может развиться острая вирусная пневмония, сопровождающаяся острой дыхательной недостаточностью. И это главное отличие гриппа от других острых вирусных респираторных инфекций. Кроме легких могут пострадать верхние дыхательные пути и наступить синусит, отит. У страдающих болезнями сердечнососудистой системы не исключены обострения, миокардит. Осложнения для центральной нервной системы иногда оборачиваются менингитом или энцефалитом. Также не исключено влияние гриппа на почки. — Особенно опасен грипп для детей до двух лет. Иммунитет еще не до конца сформирован. Первый же подъем температуры вызывает интоксикацию, которая сопровождается вялостью, отказом от еды и питья. Вылечить такого ребенка в домашних условиях практически невозможно.













Такие случаи всегда сложные, поэтому лучше их предупредить. После полугода ребенка уже можно и нужно прививать от гриппа, — советует Наталья Малышко. Причем делать это врачи рекомендуют как детям, так и взрослым ежегодно. Прошлогодняя защита не сработает, так как вирус гриппа мутирует. Ежегодно ученые прогнозируют, какой штамм будет актуален в предстоящий эпидсезон и разрабатывают соответствующую вакцину.





В среднем у 10-15 процентов пациентов инфекционной больницы, поступающих с симптомами острой вирусной инфекции, диагностируется грипп. — К счастью, врачи в силах побороть вирус. Существуют противовирусные препараты, которые непосредственно действуют на вирус гриппа. Они применяются только под наблюдением врача. При развившихся осложнениях данная группа препаратов входит в комплексное лечение.









Изъезженное, но такое подходящее в этом случае выражение: болезнь легче предупредить, чем лечить. По сравнению с другими острыми респираторными инфекциями грипп – одно из самых серьезных заболеваний, которое чаще других вызывает осложнения. По данным ВОЗ, ежегодно на планете от гриппа гибнет около 500 тысяч человек. Самым верным методом профилактики во всем мире считается прививка.



