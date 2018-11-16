ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лекарства в сезон простуд в Польше и в Беларуси: сравниваем цены на самые популярные препараты

17.11.2018 12:21 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
По статистике, осень – время, когда люди чаще всего обращаются к медикам с разными симптомами простудных заболеваний.

Лекарства в сезон простуд в Польше и в Беларуси: сравниваем цены на самые популярные препараты
И потому, именно в этот период противовирусные, жаропонижающие и другие лекарственные препараты буквально сметают с полок аптек. Где выгоднее и дешевле покупать лекарства: в Польше или в Беларуси? Чтобы ответить на этот вопрос, предлагаем сравнить цены на несколько самых покупаемых препаратов для лечения вирусных заболеваний и витаминов для укрепления здоровья. 

Для удобства стоимость всех купленных лекарств переведем в у.е. Напротив каждой позиции сначала укажем цену в польской аптеке, а затем в скобках – в аптеках Беларуси. В Белостоке за сиропами и таблетками отправимся в аптеку Na Suraskiej 4.

Итак, в нашу корзину отправятся:

Theraflu ExtraGrip x 14sasz:  6,5 у.е., (8,2 у.е.)
Aspirin C x 10 tabl.mus: 5,2 у.е., (4,9 у.е.)
Doppelherz Tran na odporność x 120kaps: 5,7 у.е., (7,5 у.е.)
Mollers Tran 250ml różne smaki: 10 у.е., (18,1 у.е.)
Olimp Omega-3 x 60 kaps: 4,4 у.е., (14,1 у.е.)
Supradyn x 30 tabl: 11,6 у.е., (15,5 у.е.)
Centrum żelki x 30szt: 7,1 у.е., (10,9 у.е.)
Otrivin aer: 4,9 у.е., (7,9 у.е.)
Otrivin dla dzieci aer: 5,2 у.е., (4,8 у.е.)
Marimer aerozol do nosa 100 мл: 5,8 у.е., (8,5 у.е.)
Strepsils Intensive x 16 tabl do ssania: 5,2 у.е., (5,3 у.е.)
Zyrtec: 2,5 у.е., (1,9 у.е.)
Centrum: 6,9 у.е., (9,5 у.е.)
Fervex: 5,5 у.е., (4,9 у.е.)
Magne B6 х 50 tabl: 3,5 у.е., (8,4 у.е.)

Как показало сравнение, большинство из выбранных нами лекарств в аптеке Na Suraskiej 4 оказались дешевле, чем в Беларуси. Кстати, конкретно в этой аптеке можно вернуть VAT, если сумма в чеке за покупку медикаментов превысит 200 злотых. А еще о наличии нужного лекарства можно узнать заранее, написав на электронную почту аптеки.


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По статистике, осень – время, когда люди чаще всего обращаются к медикам с разными симптомами простудных заболеваний.
 
Новости дня
Новости разные
 
В декабре у белорусов будут две рабочих субботы и два выходных понедельника
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика