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В Беларусь придут холода

17.11.2018 12:13 — Разное | Партизан  
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Погоду в стране в ближайшие дни будут определять воздушные массы, смещающиеся с севера России.



Прохладная погода ожидается в Беларуси 17 и 18 ноября из-за антициклона, смещающегося на территорию республики из России, сообщили в пятницу в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

По информации синоптиков, пишет Спутник, в субботу будет без осадков, ночью ожидается существенное понижение температуры – на востоке страны до –13°С. Днем в стране немного потеплеет: температура воздуха будет находиться в пределах от –2 до +4°С.

В последующие два дня – в воскресенье 18 ноября и понедельник 19-го – на погоду в Беларуси будут оказывать влияние фронтальные системы с севера России.

Так, в последний день недели в Беларуси ожидаются дожди и мокрый снег, на дорогах – гололедица. Ночью температура воздуха составит от  –4 до +2°С, на юго-востоке страны до –8°С, днем – от –1 до +5°С.

В начале следующей недели погода существенно не изменится: в понедельник 19 ноября пройдет мокрый снег, а днем термометры покажут от –3 до +3°С.


 
 
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Погоду в стране в ближайшие дни будут определять воздушные массы, смещающиеся с севера России.
 
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