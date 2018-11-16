В Беларусь придут холода









Прохладная погода ожидается в Беларуси 17 и 18 ноября из-за антициклона, смещающегося на территорию республики из России, сообщили в пятницу в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.





пишет Спутник, в субботу будет без осадков, ночью ожидается существенное понижение температуры – на востоке страны до –13°С. Днем в стране немного потеплеет: температура воздуха будет находиться в пределах от –2 до +4°С. По информации синоптиков,Спутник, в субботу будет без осадков, ночью ожидается существенное понижение температуры – на востоке страны до –13°С. Днем в стране немного потеплеет: температура воздуха будет находиться в пределах от –2 до +4°С.





В последующие два дня – в воскресенье 18 ноября и понедельник 19-го – на погоду в Беларуси будут оказывать влияние фронтальные системы с севера России.









Так, в последний день недели в Беларуси ожидаются дожди и мокрый снег, на дорогах – гололедица. Ночью температура воздуха составит от –4 до +2°С, на юго-востоке страны до –8°С, днем – от –1 до +5°С.





В начале следующей недели погода существенно не изменится: в понедельник 19 ноября пройдет мокрый снег, а днем термометры покажут от –3 до +3°С.



