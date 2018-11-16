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В Беларусь придут холода
Погоду в стране в ближайшие дни будут определять воздушные массы, смещающиеся с севера России.
Прохладная погода ожидается в Беларуси 17 и 18 ноября из-за антициклона, смещающегося на территорию республики из России, сообщили в пятницу в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
По информации синоптиков,
В последующие два дня – в воскресенье 18 ноября и понедельник 19-го – на погоду в Беларуси будут оказывать влияние фронтальные системы с севера России.
Так, в последний день недели в Беларуси ожидаются дожди и мокрый снег, на дорогах – гололедица. Ночью температура воздуха составит от –4 до +2°С, на юго-востоке страны до –8°С, днем – от –1 до +5°С.
В начале следующей недели погода существенно не изменится: в понедельник 19 ноября пройдет мокрый снег, а днем термометры покажут от –3 до +3°С.
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Погоду в стране в ближайшие дни будут определять воздушные массы, смещающиеся с севера России.
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