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Азербайджанский депутат: Баку и Минск могут совместно производить военную технику
В начале следующей недели президент Азербайджана Ильхам Алиев посетит Беларусь с пятым официальным визитом.
Какие ожидания связаны с предстоящим событием, и на чем строятся отношения Минска и Баку?
С этим вопросом корреспондент
По его словам, Баку и Минск сегодня решают весьма серьезные задачи по военно-техническому, гуманитарному сотрудничеству и налаживают контакты в научной и образовательной сферах.
«Баку может закупить новую партию современного оружия у Минска. Это зависит от ряда факторов: технические показатели, потребность в этом оружии, цена. Азербайджан доверяет Беларуси в военно-технических вопросах. Именно по этой причине не исключено, что страны могут договориться о совместном производстве оружия и военной техники», - подчеркнул Расим Мусабеков.
«Азербайджан всегда был рядом с Беларусью, когда та нуждалась в поддержке. Но сегодня между странами речь идет больше об взаимовыгодных экономических операциях. Кроме военной техники, страны могут начать совместно выпускать сельхозтехнику, автомобили и т.д. То есть, у нас имеется очень широкий аспект тем для переговоров», - подытожил депутат.
Формально пятый визит президента Азербайджана в Беларусь ничем экстраординарным не вызван и приурочен к 25-летию установления дипломатических отношений между двумя государствами.
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В начале следующей недели президент Азербайджана Ильхам Алиев посетит Беларусь с пятым официальным визитом.
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