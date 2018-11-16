Азербайджанский депутат: Баку и Минск могут совместно производить военную технику









Какие ожидания связаны с предстоящим событием, и на чем строятся отношения Минска и Баку?





Oxu.Az обратился к депутату Милли меджлиса Расиму Мусабекову, который отметил, что между Азербайджаном и Беларусью имеются налаженные двусторонние отношения в различных сферах сотрудничества - политической, экономической, культурной, военно-технической. С этим вопросом корреспондентобратился к депутату Милли меджлиса Расиму Мусабекову, который отметил, что между Азербайджаном и Беларусью имеются налаженные двусторонние отношения в различных сферах сотрудничества - политической, экономической, культурной, военно-технической.





По его словам, Баку и Минск сегодня решают весьма серьезные задачи по военно-техническому, гуманитарному сотрудничеству и налаживают контакты в научной и образовательной сферах.





«Баку может закупить новую партию современного оружия у Минска. Это зависит от ряда факторов: технические показатели, потребность в этом оружии, цена. Азербайджан доверяет Беларуси в военно-технических вопросах. Именно по этой причине не исключено, что страны могут договориться о совместном производстве оружия и военной техники», - подчеркнул Расим Мусабеков.





«Азербайджан всегда был рядом с Беларусью, когда та нуждалась в поддержке. Но сегодня между странами речь идет больше об взаимовыгодных экономических операциях. Кроме военной техники, страны могут начать совместно выпускать сельхозтехнику, автомобили и т.д. То есть, у нас имеется очень широкий аспект тем для переговоров», - подытожил депутат.





Формально пятый визит президента Азербайджана в Беларусь ничем экстраординарным не вызван и приурочен к 25-летию установления дипломатических отношений между двумя государствами.