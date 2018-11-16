Аутсайдер конференции "Запад" не сумел организовать борьбу в поединке с лидером конференции "Восток". Матч прошёл в пятницу на "Чижовка-Арене". Отметим, что в составе минчан дебютировал американский защитник Джонатан Блум.









пишет Еврорадио Это уже второе поражение со времени, когда главным тренером динамовцев стал Андрей Сидоренко. В понедельник, 19 ноября, минское "Динамо" сыграет в Хабаровске с местным "Амуром", начало в 12:30 по белорусскому времени,Еврорадио



