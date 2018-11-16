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Хоккеисты минского "Динамо" разгромно проиграли "Автомобилисту"
Хоккеисты минского "Динамо" в чемпионате КХЛ разгромно проиграли "Автомобилисту" из Екатеринбурга — 0:4 (0:3, 0:1, 0:0).
Аутсайдер конференции "Запад" не сумел организовать борьбу в поединке с лидером конференции "Восток". Матч прошёл в пятницу на "Чижовка-Арене". Отметим, что в составе минчан дебютировал американский защитник Джонатан Блум.
Это уже второе поражение со времени, когда главным тренером динамовцев стал Андрей Сидоренко. В понедельник, 19 ноября, минское "Динамо" сыграет в Хабаровске с местным "Амуром", начало в 12:30 по белорусскому времени,
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Хоккеисты минского "Динамо" в чемпионате КХЛ разгромно проиграли "Автомобилисту" из Екатеринбурга — 0:4 (0:3, 0:1, 0:0).
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