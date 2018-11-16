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Оборудование Лукомльской ГРЭС будет обслуживать Siemens. Договор подписан на 10 лет

17.11.2018 11:56 — Разное | Партизан  
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Компании подписали контракт на техническое обслуживание вспомогательного оборудования блока ПГУ-427 Лукомльской ГРЭС. Согласно документу, Siemens будет отвечать за сервис в течение ближайших 10 лет, сообщает БелТА.

С подписанием нового контракта Siemens будет выполнять сервис полного объема оборудования электростанции, включая паровую турбину, котел-утилизатор, насосы, клапаны и электрическое оборудование, — уточнили на белорусском предприятии.

Договор — очередной этап развития плодотворного сотрудничества между компаниями, входящими в состав ГПО «Белэнерго», и Siemens. Ранее партнерами был подписан договор на 12-летнее обслуживание турбин SGT-4000F Лукомльской ГРЭС.
 
 
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Компании подписали контракт на техническое обслуживание вспомогательного оборудования блока ПГУ-427 Лукомльской ГРЭС. Согласно документу, Siemens будет отвечать за...
 
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