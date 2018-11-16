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Реформа Карпенко: абитуриент ответил на 4 из 30 вопросов. И получил 32 балла!

17.11.2018 11:42 — Разное | Партизан  
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Во время централизованного тестирования сейчас используется новая система подсчета баллов.

Речь идет о том, что абитуриенты с низким уровнем знаний будут получать высшие баллы, чем раньше. Оценка по ЦТ в определенной степени будет соответствовать баллу из школьного аттестата, пишет НН.

Это одна из реформ, которую проводит Министерство образования во главе с Игорем Карпенко.




Репетитор Евгений Ливянт продемонстрировал, как в реальности работает новая система. Один из его учеников отправился на репетиционное тестирование по математике. Но в нужном месте бланка ошибочно указал не математику, а физику. В результате система обрабатывала его ответы не по тому коду ключей.

Ответы сошлись только в 4 вопросах с 30, причем только в более легкой части А, где нужно выбрать правильный ответ из предложенных.

За более сложную часть В он, естественно, не получил ни одного балла, так как отвечал на другие вопросы.

Но проблема не в невнимательности абитуриента. 4 из 30 правильных ответов он получил 32 балла, почти треть от возможного результата.


При прежней системе подсчета он имел бы 10-15 баллов, и существенно отставал бы от абитуриентов-умников. Теперь же, благодаря реформе Карпенко, разница нивелируется (ведь подготовленные дети как получали 80-90 баллов, так и будут получать, поднимать их баллы некуда).


 
 
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Во время централизованного тестирования сейчас используется новая система подсчета баллов.
 
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