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ФОТОФАКТ: Труженики Сморгонщины принимают участие в областных Дожинках в Ивье
17.11.2018 — Разное | Светлы шлях
Подворье с местной символикой. Медведь, и, конечно же, сморгонские оборанки переплелись в единый сюжет с продукцией сельского хозяйства. Настроение на подворье создают харизматичные артисты Сморгонщины. «Ёсць душа ў кiрмаша» - с этими словами сложно поспорить.
Татьяна ЧЕРНЯВСКАЯ.
Фото автора.
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Подворье с местной символикой. Медведь, и, конечно же, сморгонские оборанки переплелись в единый сюжет с продукцией сельского хозяйства. Настроение на подворье...
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