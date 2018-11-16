Субботнюю прямую линию с жителями Гродненщины провел заместитель председателя облисполкома Владимир Дешко

Один из вопросов, который Владимир Дешко взял на контроль, касался передачи ведомственной тепловой сети на баланс РУП «Гродноэнерго». Такая работа в стране проводится, начиная с 2015 года, для повышения надежности теплоснабжения как предприятий, так и жилого сектора. В Гродненской области этот график выполняется. В данной ситуации руководство предприятия просило ускорить передачу, и заместитель председателя облисполкома заверил, что поможет решить вопрос.
Еще один звонок взял на личный контроль Владимир Дешко после обращения на прямую линию жителей агрогородка Войневичи Дятловского района. Решить проблемы сельчан можно на месте и в самое короткое время. Дятловскому райисполкому будут даны соответствующие поручения.
Ряд звонков касался благоустройства улично-дорожной сети и придомовых территорий. Где-то не проложены пешеходные дорожки, отсутствуют поручни в подъездах дома, не горит свет в темное время суток. Об этом сообщили на прямую линию жители улиц Лиможа, Весенней, Грандичской, Сивачева областного центра, улицы Весенней в Ошмянах. Незавершенное благоустройство около гродненской городской гимназии №7 на пороге зимы волновало родителей учеников. Все звонки не останутся без внимания.
Уже не первый раз звонят на прямую линию жители улицы Курчатова из Гродно. Они просят навести порядок в сквере, а конкретно – проложить несколько пешеходных дорожек и почистить два искусственных пруда. Поручение включить такие работы на следующий год адресовано городскому объединению жилищно-коммунального хозяйства. На отключение электроэнергии в дневное время и в будние дни жаловались жители улицы Лелевеля из Гродно. Как выяснилось, там идет плановая замена опор линий передачи на новые, поэтому создаются временные неудобства. В Гродненских электрических сетях ситуацию взяли под контроль.
Для наведения порядка на земле, как заметила Ядвига Матусевич из Гродно, не нужно дополнительных средств. Просто нужно включиться в это гродненцам в каждом дворе, с соседями организовать субботники. А нерадивых соседей, предложила она, обязаны привлечь к ответственности жилищно-эксплуатационные службы.
На прямую линию позвонили порядка 20 человек. Это меньше, чем в прошлую субботу.