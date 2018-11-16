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Изобилие на прилавках и хорошее настроение: самый широкий выбор товаров предлагает на «Дажынках» в Ивье торговля

17.11.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Десятки торговых площадок  разместились на набережной. Улыбчивые   продавцы  предлагают согреться чаем или кофе, подкрепиться бутербродами и более основательно,  например, шашлыком. 

Изобилие на прилавках и хорошее настроение: самый широкий выбор товаров предлагает на «Дажынках» в Ивье торговля

Изобилие на прилавках и хорошее настроение: самый широкий выбор товаров предлагает на «Дажынках» в Ивье торговля
Изобилие на прилавках и хорошее настроение: самый широкий выбор товаров предлагает на «Дажынках» в Ивье торговля
Изобилие на прилавках и хорошее настроение: самый широкий выбор товаров предлагает на «Дажынках» в Ивье торговля


Ивьевчане и гости праздника с большим интересом разглядывают вязаные изделия из натуральной шерсти.  Можно купить и теплые рукавицы: и чтобы согреться, и на зиму  про запас.  Есть предложения отведать и купить меда,  яблок разных сортов и другой продукции местного производства.  

Изобилие на прилавках и хорошее настроение: самый широкий выбор товаров предлагает на «Дажынках» в Ивье торговля
Изобилие на прилавках и хорошее настроение: самый широкий выбор товаров предлагает на «Дажынках» в Ивье торговля


Работает на набережной и выставка хлеба и  караваев, которая, по словам представителей центра социального обслуживания населения Ивьевского района, воздает честь и хвалу нашей белорусской земле, малой родине и труду хлеборобов. 

Изобилие на прилавках и хорошее настроение: самый широкий выбор товаров предлагает на «Дажынках» в Ивье торговля


Представительницы прекрасного пола, прохаживаясь по торговым рядам, примеряют украшения из бисера и полимерной глины. К слову, от обилия бижутерии разбегаются  глаза: здесь и венки с белорусским орнаментом, и серьги в виде разных зверушек, – выбор, как говорится, на любой вкус. 

 Мы прошлись по подворьям, а сейчас решили заглянуть на торговые ряды. Во-первых, здесь и место красивое, а во-вторых, и ассортимент большой. Мужу уже успели купить вышиванку, мне – бусы, а ребенку – обруч с васильками. Здорово, что праздник настолько большой, – делится семья Волынец из Мостов. 

Изобилие на прилавках и хорошее настроение: самый широкий выбор товаров предлагает на «Дажынках» в Ивье торговля


Конечно, выездная торговля – это всего лишь часть праздника, но и она способна поднять настроение и подарить то, что послужит хорошим воспоминанием о «Дажынках». 

Изобилие на прилавках и хорошее настроение: самый широкий выбор товаров предлагает на «Дажынках» в Ивье торговля
Изобилие на прилавках и хорошее настроение: самый широкий выбор товаров предлагает на «Дажынках» в Ивье торговля
Изобилие на прилавках и хорошее настроение: самый широкий выбор товаров предлагает на «Дажынках» в Ивье торговля
Изобилие на прилавках и хорошее настроение: самый широкий выбор товаров предлагает на «Дажынках» в Ивье торговля


 

 
 
 
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Десятки торговых площадок разместились на набережной. Улыбчивые продавцы предлагают согреться чаем или кофе, подкрепиться бутербродами и более основательно, ...
 
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