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Национальная академия наук Беларуси отмечает 90-летие
17.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Национальная академия наук Беларуси отмечает 90-летний юбилей, передает телеканал «МИР 24».
В честь этой даты организована выставка, где представлены новейшие научные разработки. Ее посетили коллеги юбиляров из стран Содружества, в том числе представители
Сегодня Национальная академия наук Беларуси является ведущим научно-исследовательским центром страны. В ее составе работают семь отделений, функционируют свыше 100 организаций, где занято более 15 тысяч человек.
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В честь этой даты организована выставка, где представлены новейшие научные разработки. Ее посетили коллеги юбиляров из СНГ.
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