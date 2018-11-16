Национальная академия наук Беларуси отмечает 90-летие

Национальная академия наук Беларуси отмечает 90-летний юбилей, передает телеканал «МИР 24».

В честь этой даты организована выставка, где представлены новейшие научные разработки. Ее посетили коллеги юбиляров из стран Содружества, в том числе представители Российской академии наук , которые активно сотрудничают с белорусскими учеными.

«Я очень высоко оцениваю сотрудничество. На самом деле, самое тесное взаимодействие между двумя академиями наук. И вообще научная база, она во многом нарабатывает сегодня тот потенциал, те наработки, которые используются в промышленном потенциале обоих государств. Огромное внимание этому уделяем. Очень важно, что большинство научных разработок имеют практическое значение», – подчеркнул чрезвычайный и полномочный посол РФ в Беларуси Михаил Бабич .

Сегодня Национальная академия наук Беларуси является ведущим научно-исследовательским центром страны. В ее составе работают семь отделений, функционируют свыше 100 организаций, где занято более 15 тысяч человек.