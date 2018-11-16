Азербайджан выразил протест в связи с визитом карабахского лидера во Францию

Посольство Азербайджана в Париже выступило с нотой протеста к Министерству иностранных дел Франции, сообщила в субботу журналистам пресс-секретарь азербайджанского МИД Лейла Абдуллаева.

По ее словам, протест выражен в связи с визитом президента самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакяна во Францию.

"МИД уже озвучил свою решительную и конкретную позицию по этому поводу. Азербайджан оценивает создание Францией, являющейся постоянным членом Совета безопасности ООН и сопредседателем Минской группы ОБСЕ, условий для визита представителя страны-оккупанта и оккупационного режима, а также условий для организации встреч в рамках указанного визита, в качестве шага, служащего пропаганде оккупационного режима", - заявила Л.Абдуллаева.

Официальный представитель МИД Азербайджана отметила, что подобные действия ставят под серьезное сомнение объективность и непредвзятость Франции в направлении карабахского урегулирования.

"В связи с этим шагом посольство Азербайджана в Париже представило ноту протеста МИД Франции", - сказала она.

Азербайджан в начале 1990-х годов утратил контроль над территорией Нагорного Карабаха и семи районов в результате конфликта с армянским населением региона и Арменией.

Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой с одной стороны и Азербайджаном с другой стороны был установлен в мае 1994 года.

В настоящее время переговорный процесс идет при посредничестве Минской группы ОБСЕ, созданной в 1992 году для поиска путей мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. В нее входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция. Сопредседателями группы являются Россия, Франция и США.

Азербайджан не считает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику стороной конфликта и отказывается вести с ней переговоры.