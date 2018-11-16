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По БТ после гимна Беларуси показали бело-красно-белый флаг
Скриншот из трансляции БТ
После того, как игроки вышли на поле и прозвучал гимн гостей, местный оператор показал группу поддержки белорусских футболистов, пишет
По итогам матча наша сборная одержала победу и теперь одной ногой в плей-офф Лиги наций.
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Это произошло во время прямой трансляции футбольного матча между сборными Люксембурга и Беларуси.
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