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Под Минском грузовик сбил водителя, остановившегося купить "омывайку"
Фото: t.me/gaiminsk
Как
«В момент, когда покупатель наклонился в сторону проезжей части, чтобы взять бутылку с жидкостью (хотел оценить товар), был совершен наезд. Мужчина скончался на месте. После наезда грузовик совершил столкновение с припаркованным авто потерпевшего», — сказано в сообщении.
Фото: t.me/gaiminsk
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Трагедия произошла вечером 16 ноября на могилевской трассе не далеко от Минска.
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