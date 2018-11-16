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Банк России заявил о намерении играть против российского рубля. Курс доллара подскочит до 83 рублей

17.11.2018 13:03 — Разное | UDF  
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Фото: РИА Новости / Наталья Селиверстова
В российском центробанке сообщили о намерении покупать иностранную валюту на внутреннем рынке в целях противодействия укреплению российского рубля. То есть в ЦБ наконец-то признались в отказе от декларируемого плавающего курса, что, собственно уже давно произошло.

К скупке валюты Банк России намеревается прибегнуть в одном из трех сценариев развития экономики РФ на три года. Это произойдет при неизменности цен на нефть. Как ожидают в ЦБ, в этом случае инфляцияв стране будут находиться в 2019 году в пределах 5–5,5%, а в первой половине 2029 года снизится до 4%. Значительного роста экономики в ЦБ не ожидают: ВВП в 2019 году должен увеличиться только на 1,5–2%.

Впрочем, данный сценарий не является базовым, в соответствие с которым цена на нефть в 2019 году составит 63 доллара за баррель, а в 2020–2021 годах опустится до 55 долларов за баррель, инфляция будет такой же, как и в сценарии с неизменными ценами на нефть, а рост ВВП составит 1,2–1,7%.

Кроме того, Банк России описал и рисковый сценарий, согласно которому в 2019 году цены на нефть рухнут до 35 за баррель, увеличится отток капитала из России, на короткое время ослабится внутренний спрос, вырастут инфляционные ожидания, в экономике наступит рецессия, а рубль обесценится.

В Государственной Думе обратили внимание на то, что в данных сценариях не учитывается возможность введения новых санкций со стороны США. Как сообщили в ЦБ, это сделано в связи с высокими рисками, связанными с публикацией подобной информации, способной негативно сказаться на настроениях в РФ и ухудшить условия для экономического развития в стране.

Впрочем, такой прогноз уже был сделан Аналитическим кредитным рейтинговым агентством. Его эксперты считают, что,

в наиболее жестком варианте возможных санкций, ВВП России в 2019 году снизится на 2,5%, инфляция превысит 8%, курс доллара подскочит до 83 рублей, а ЦБ поднимет свою ключевую ставку выше 8%.

Такой сценарий мало кто считает реальным, хотя снижения цен на нефть ожидают многие эксперты. В частности, Карен Варапетов, директор группы «суверенные рейтинги» международного рейтингового агентства S&P 14 ноября заявил, что в агентстве прогнозируют существенное снижение цен на нефть в ближайшие 12 месяцев, вплоть до 40 долларов за баррель. Это соответствует рисковому сценарию Банка России, то есть рецессии.

Есть и более оптимистичные прогнозы. Например, главный экономист ВЭБа Андрей Клепач полагает, что падение цен до указанного уровня маловероятно, а вот их снижение в 2019 году до 60 долларов за баррель вполне вероятно. Это немного хуже, чем в базовом сценарии ЦБ. Андрей Клепач при этом не верит в новые санкции со стороны США.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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К скупке валюты Банк России прибегнет в одном из трех сценариев развития экономики.
 
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