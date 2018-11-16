|
Лукашенко настойчиво зовут в Ригу, а он не едет. Эксперты объяснили, что происходит
Фото: ТАСС
16 ноября во Дворце Независимости Александр Лукашенко встретился с экс-президентом Латвии Гунтисом Улманисом. Тот напомнил ему, что его ждут с визитом в Риге: «Мой коллега (действующий президент Латвии) высказал это предложение, с министром иностранных дел Беларуси тоже вчера говорили, что в Риге вы должны побывать».
«Обязан», – отреагировал Александр Лукашенко.
Фото: president.gov.by
Руководителя Беларуси зовут в Латвию уже около двух лет. Почему он не едет и почему Рига остается такой настойчивой?
«Возможно накануне президентской кампании Лукашенко захочет показать свое признание на Западе»
Политолог и основатель общественного движения «Дзея» Алесь Логвинец напомнил
Когда в 2015 году в Риге готовился саммит «Восточного партнерства», по дипломатическим каналам официальному Минску дали понять, что видеть там Лукашенко не хотят.
Теперь таких препятствий нет, санкции были сняты в начале 2016 года. По мнению Алеся Логвинца, официальный Минск просто ждет выгодного повода, чтобы максимально использовать визит Лукашенко в Ригу.
«Калі інфармацыя пра візіт выйшла у публічную прастору, значыць, ён сапраўды рыхтуецца, дамоўленасць дасягнутая. Пытанне толькі ў тым, у які момант адбудзецца візіт. Магчыма напярэдадні прэзідэнцкай кампаніі Лукашэнка захоча паказаць сваё прызнанне не толькі на Усходзе, але і на Захадзе, і таму яго вандроўку адкладаюць да гэтага моманту. Многія наўпрост крытыкуюць яго ўладу з-за таго, што Беларусь у той ці іншай ступені знаходзіцца ў ізаляцыі адносна цывілізаваных краін свету», – сказал политолог.
Кроме имиджевых приобретений, Минск, по-видимому, надеется и на определенный экономический эффект и поэтому может выставлять Риге в связи с визитом какие-то условия, отметил Алесь Логвинец.
Для Беларуси отношения с Латвией важны и потому, что они могут помочь разорвать блокаду со стороны Литвы, которая недовольна строительством атомной станции у ее границ, добавил политолог.
«От независимости Беларуси зависит и безопасность самой Латвии»
Директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий в комментарии
Он отметил, что Латвия стремилась выстраивать прагматичные контакты с нашей страной даже в условиях кризиса в отношениях между Беларусью и ЕС. Это обусловлено, прежде всего, взаимовыгодным характером торгово-экономических отношений, особенно в транспортно-логистической сфере.
С нормализацией отношений между Беларусью и ЕС Рига активизировала не только торгово-экономическое сотрудничество, но и политический диалог с Минском.
С учетом важной роли Минска в поддержании региональной стабильности и безопасности, с одной стороны, а с другой – возрастающим давлением России на Беларусь, для Риги важно, чтобы наша страна оставалась независимым и суверенным государством.
«От этого зависит и безопасность самой Латвии», – считает Арсений Сивицкий.
Поэтому совершенно естественно, что Латвия стремится способствовать не только развитию двухстороннего сотрудничества, но большей диверсификации внешнеполитических и экономических связей между Беларусью и ЕС, отметил директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Когда руководитель Беларуси совершит визит в страну Евросоюза?
|
Свежие газеты
Архив (Разное)