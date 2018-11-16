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Президента кинули с кортежем: криминальный скандал между Россией и Сенегалом
Фото: kremlin.ru
На политической карте мира у России может появиться еще один враг — Сенегал. «МК» уже вкратце рассказывал, как аферисты, обещавшие подать президенту африканской республики кортеж в аэропорт, едва не сорвали переговоры первого лица государства Маки Салла с Владимиром Путиным. Тогда сенегальцы обратились в полицию, а теперь выяснилось, что правоохранители отказали в возбуждении дела. Именно такая развязка этой истории (а точнее, ее отсутствие) возмутила гостей из Африки и грозит перерасти в международный скандал. Африканцы настроены решительно и даже подозревают наших стражей порядка в коррупции — они направили жалобу в прокуратуру и в МИД, чтобы добиться справедливости на самом верху. В криминальной ситуации, угрожающей отношениям двух держав, разбирался корреспондент «МК».
Белая женщина — гений трансфера
Эта история, как и многие аферы, началась с дамы. Один из служащих посольства Сенегала в Москве в феврале этого года пришел отужинать в ресторан на Якиманке. Африканец (назовем его Соло) только заказал суши, как его взгляд встретился с взглядом симпатичной девушки, которая сидела за барной стойкой и потягивала через трубочку коктейль. Как вспоминает Соло, роковая блондинка все время улыбалась ему.
Оказалось, что персонал заведения хорошо знал эту особу: она часто сюда захаживала. У девушки якобы был бойфренд-афроамериканец, а вообще она очень легкая на подъем, предпочитает общаться с чернокожими парнями.
В один из последующих визитов в ресторан Соло пригласил даму к себе за стол. Девушка представилась Еленой и рассказала, что работает в event-индустрии и может организовать любое мероприятие. Дальше разговоров отношения не зашли, но через некоторое время Соло позвонил новой знакомой с конкретной просьбой. Дело в том, что в июне в Москву на чемпионат мира по футболу должна была прилететь делегация из Сенегала во главе с президентом африканской республики. Программа мероприятий была утверждена, все перемещения и встречи согласованы с нашим МИДом, номера в отелях Калуги (там базировалась национальная команда и представители минспорта Сенегала) и Москвы забронированы. Оставалось решить лишь транспортные вопросы.
Представитель посольства поинтересовался у Елены, работала ли она когда-нибудь с компаниями-перевозчиками. Дамочка звонко рассмеялась в трубку и сказала уверенное: «Да!» А чтобы у Соло не осталось сомнений, рассказала, что у нее есть серьезный и надежный партнер, чьи интересы она представляет. Его имя — Андрей, и он является владельцем транспортной фирмы, у которой собственный автопарк. Со слов Елены, бизнесмен сотрудничает с ФСБ и ФСО, его машины регулярно используются в качестве трансферов для первых лиц, а весь транспорт и все водители уже имеют аккредитацию ФИФА.
Убедительный рассказ сопровождался коммерческим предложением (есть в распоряжении редакции). В документе, присланном в посольство Сенегала, написано, что ИП оказывает транспортные услуги с 2015 года. Что касается цен, то они были значительно ниже рыночных (а на момент чемпионата ценник взлетел до небес). Это сыграло окончательную роль в принятии решения.
В конце марта сотрудники посольства захотели своими глазами увидеть средства передвижения. Андрей с Еленой пригласили дипломатов к себе в «офис». Правда, выглядело все немного иначе, чем представляли себе африканцы: на обычной стоянке было припарковано несколько автобусов не самых современных марок. Елена убедила Соло, что основная часть автопарка сейчас в работе, так как у их фирмы много клиентов, и машины практически не простаивают. Она и владелец всего «хозяйства» Андрей заверили гостей, что в назначенные дни все авто будут поданы в лучшем виде.
Поверив на слово, сенегальцы обговорили нюансы и уже 5 мая в «Президент-Отеле» заключили первый договор. Со стороны перевозчика приехала только Елена, которая сообщила, что ее босс Андрей находится в неотложной командировке и передает свои извинения. Соло с сотрудниками министерства спорта Сенегала подписали договор на транспортные услуги, а именно: перевозку делегации минспорта в период проведения чемпионата, с 12 по 30 июня, на трех микроавтобусах бизнес-класса, аккредитованных ФИФА. Через две недели на счет индивидуального предпринимателя были переведены 1 миллион 640 тысяч рублей. Оставалось уладить самый важный момент, связанный с передвижениями президента Сенегала и приближенных лиц. За «Мерседес» S-класса и два внедорожника той же марки ИП попросил 900 тысяч рублей. И в конце мая в диппредставительстве обе стороны в полном составе подписали второй договор.
Спустя две недели, когда мундиаль уже начался, Елена позвонила Соло. Девушка тревожным голосом сказала дипломату, что Андрей срочно уехал в командировку, а по поводу их договоренности произошла накладка, договор под угрозой. Елена приехала в посольство и убедила Соло дать ей 2500 евро в долг под расписку. Сенегалец выручил женщину (как-никак у них были приятельские отношения). Если бы только доверчивый африканец знал, какой монетой отплатит ему обаятельная русская девушка!
Колымага для президента
За пару дней до прибытия президента Соло написал Елене и попросил прислать госномера арендованного кортежа и фотографии водительских удостоверений шоферов для того, чтобы согласовать проезд к правительственному терминалу в аэропорт и въезд в Кремль, но ответа не получил. В «день икс» дуэт Елены и Андрея совсем перестал выходить на связь, а о том, что произошло после прилета президента Маки Салла, Соло и вспоминать не хочет. Глава Сенегала был вне себя от ярости, рвал и метал, оставшись без кортежа, а переговоры лидеров двух стран едва не были сорваны. Кое-как в последний момент работникам посольства удалось найти «железного коня» для своего президента, но он не имел ничего общего с фешенебельным авто. Маки Салл, если бы мог, покраснел бы от позора и злости.
После этого крайне неприятного инцидента африканцы некоторое время хотели урегулировать вопрос мирно: они пытались связаться с компанией, «кинувшей» их, и были готовы просто вернуть свои деньги, не предъявляя претензий. Но Андрей все время придумывал различные поводы, чтобы отсрочить встречу, а Елена и вовсе пропала. Когда Соло направил по адресу фирмы водителя, то это оказалась обычная квартира, в которой жил Андрей. Бизнесмен по телефону заверил, что ненадолго отъехал в Нижний Новгород, а по возвращении в Москву решит все вопросы. Потом стал присылать Соло фотографии, где он на больничной койке, и просил дать ему еще время, а потом как будто испарился. После этого посольству Сенегала пришлось нанять адвоката и обратиться в полицию.
1 сентября в ОМВД по району Якиманка поступило заявление, а ровно через 10 дней оперативник, который проводил проверку, вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела (есть в распоряжении редакции). Правоохранитель сделал вывод, что данных для возбуждения уголовного дела по статье «Мошенничество» недостаточно, и это гражданско-правовые отношения, а именно — неисполнение обязательств по договору.
Нельзя сказать, что полиция вообще бездействовала. Стражу порядка удалось опросить Андрея. Бизнесмен пояснил, что занимается оказанием услуг по… дезинфекции, дезинсекции и дератизации. Елена якобы сама на него вышла, представилась знакомой граждан Сенегала, которым нужен автотранспорт. А он, в свою очередь, связался с транспортной компанией и выступил посредником. Андрей не отрицал, что на его расчетный счет поступали деньги. Он вроде как даже перевел их представителям автопарка, машины в назначенный день прибыли в терминал, но их не пропустили из-за отсутствия аккредитации. Потом мужчина вдруг вспомнил, что автомобили непосредственно для президента ему пришлось искать на сайте объявлений. Однако кому он заплатил за них, предприниматель не помнит и не может представить ни одного документа в подтверждение своих слов.
Заметим, что многие доводы Андрея просто смехотворны. Например, договоры (есть в распоряжении редакции) — на оказание услуг прямого сотрудничества, а не агентские, что давало бы бизнесмену право на поиск авто «на стороне». В данном случае всю ответственность предприниматель берет на себя и изначально позиционирует себя как владелец автопарка и компании-перевозчика.
Прокомментировать ситуацию мы попросили адвоката Александра Мельцева:
— Между гражданско-правовыми отношениями и уголовно наказуемым деянием — в данном случае мошенничеством — очень тонкая грань. Здесь следует отметить, что если был умысел на хищение денежных средств под предлогом оказания услуг, которые изначально не планировалось осуществлять, то это, безусловно, мошенничество. Если другая причина, то это, соответственно, договорные споры. По-хорошему нужно детально изучить услуги этого ИП и найти прежних клиентов. Если такие случаи имели место быть или услуги по перевозке вообще не оказывались, то сразу будет все ясно.
Если бы Соло и его коллеги по посольству находились в Сенегале, то они могли бы списать происходящее на происки какого-нибудь шамана. Но бедные иностранцы все-таки в России, а в нашей правоохранительной системе возможны разные чудеса. Тем не менее сенегальцы намерены добиваться справедливости. Они уже подали жалобу в прокуратуру и направили письмо в МИД.
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Глава африканской страны пострадал от мошенников, а полиция отказалась их искать.
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