Президента кинули с кортежем: криминальный скандал между Россией и Сенегалом

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Белая женщина — гений трансфера





Колымага для президента

На политической карте мира у России может появиться еще один враг — Сенегал. «МК» уже вкратце рассказывал, как аферисты, обещавшие подать президенту африканской республики кортеж в аэропорт, едва не сорвали переговоры первого лица государства. Тогда сенегальцы обратились в полицию, а теперь выяснилось, что правоохранители отказали в возбуждении дела. Именно такая развязка этой истории (а точнее, ее отсутствие) возмутила гостей из Африки и грозит перерасти в международный скандал. Африканцы настроены решительно и даже подозревают наших стражей порядка в коррупции — они направили жалобу в прокуратуру и в МИД, чтобы добиться справедливости на самом верху. В криминальной ситуации, угрожающей отношениям двух держав, разбирался корреспондент «МК».Эта история, как и многие аферы, началась с дамы. Один из служащих посольства Сенегала в Москве в феврале этого года пришел отужинать в ресторан на Якиманке. Африканец (назовем его Соло) только заказал суши, как его взгляд встретился с взглядом симпатичной девушки, которая сидела за барной стойкой и потягивала через трубочку коктейль. Как вспоминает Соло, роковая блондинка все время улыбалась ему.Оказалось, что персонал заведения хорошо знал эту особу: она часто сюда захаживала. У девушки якобы был бойфренд-афроамериканец, а вообще она очень легкая на подъем, предпочитает общаться с чернокожими парнями.В один из последующих визитов в ресторан Соло пригласил даму к себе за стол. Девушка представилась Еленой и рассказала, что работает в event-индустрии и может организовать любое мероприятие. Дальше разговоров отношения не зашли, но через некоторое время Соло позвонил новой знакомой с конкретной просьбой. Дело в том, что в июне в Москву на чемпионат мира по футболу должна была прилететь делегация из Сенегала во главе с президентом африканской республики. Программа мероприятий была утверждена, все перемещения и встречи согласованы с нашим МИДом, номера в отелях Калуги (там базировалась национальная команда и представители минспорта Сенегала) и Москвы забронированы. Оставалось решить лишь транспортные вопросы.Представитель посольства поинтересовался у Елены, работала ли она когда-нибудь с компаниями-перевозчиками. Дамочка звонко рассмеялась в трубку и сказала уверенное: «Да!» А чтобы у Соло не осталось сомнений, рассказала, что у нее есть серьезный и надежный партнер, чьи интересы она представляет. Его имя — Андрей, и он является владельцем транспортной фирмы, у которой собственный автопарк. Со слов Елены, бизнесмен сотрудничает с ФСБ и ФСО, его машины регулярно используются в качестве трансферов для первых лиц, а весь транспорт и все водители уже имеют аккредитацию ФИФА.Убедительный рассказ сопровождался коммерческим предложением (есть в распоряжении редакции). В документе, присланном в посольство Сенегала, написано, что ИП оказывает транспортные услуги с 2015 года. Что касается цен, то они были значительно ниже рыночных (а на момент чемпионата ценник взлетел до небес). Это сыграло окончательную роль в принятии решения.В конце марта сотрудники посольства захотели своими глазами увидеть средства передвижения. Андрей с Еленой пригласили дипломатов к себе в «офис». Правда, выглядело все немного иначе, чем представляли себе африканцы: на обычной стоянке было припарковано несколько автобусов не самых современных марок. Елена убедила Соло, что основная часть автопарка сейчас в работе, так как у их фирмы много клиентов, и машины практически не простаивают. Она и владелец всего «хозяйства» Андрей заверили гостей, что в назначенные дни все авто будут поданы в лучшем виде.Поверив на слово, сенегальцы обговорили нюансы и уже 5 мая в «Президент-Отеле» заключили первый договор. Со стороны перевозчика приехала только Елена, которая сообщила, что ее босс Андрей находится в неотложной командировке и передает свои извинения. Соло с сотрудниками министерства спорта Сенегала подписали договор на транспортные услуги, а именно: перевозку делегации минспорта в период проведения чемпионата, с 12 по 30 июня, на трех микроавтобусах бизнес-класса, аккредитованных ФИФА. Через две недели на счет индивидуального предпринимателя были переведены 1 миллион 640 тысяч рублей. Оставалось уладить самый важный момент, связанный с передвижениями президента Сенегала и приближенных лиц. За «Мерседес» S-класса и два внедорожника той же марки ИП попросил 900 тысяч рублей. И в конце мая в диппредставительстве обе стороны в полном составе подписали второй договор.Спустя две недели, когда мундиаль уже начался, Елена позвонила Соло. Девушка тревожным голосом сказала дипломату, что Андрей срочно уехал в командировку, а по поводу их договоренности произошла накладка, договор под угрозой. Елена приехала в посольство и убедила Соло дать ей 2500 евро в долг под расписку. Сенегалец выручил женщину (как-никак у них были приятельские отношения). Если бы только доверчивый африканец знал, какой монетой отплатит ему обаятельная русская девушка!За пару дней до прибытия президента Соло написал Елене и попросил прислать госномера арендованного кортежа и фотографии водительских удостоверений шоферов для того, чтобы согласовать проезд к правительственному терминалу в аэропорт и въезд в Кремль, но ответа не получил. В «день икс» дуэт Елены и Андрея совсем перестал выходить на связь, а о том, что произошло после прилета президента Маки Салла, Соло и вспоминать не хочет. Глава Сенегала был вне себя от ярости, рвал и метал, оставшись без кортежа, а переговоры лидеров двух стран едва не были сорваны. Кое-как в последний момент работникам посольства удалось найти «железного коня» для своего президента, но он не имел ничего общего с фешенебельным авто. Маки Салл, если бы мог, покраснел бы от позора и злости.После этого крайне неприятного инцидента африканцы некоторое время хотели урегулировать вопрос мирно: они пытались связаться с компанией, «кинувшей» их, и были готовы просто вернуть свои деньги, не предъявляя претензий. Но Андрей все время придумывал различные поводы, чтобы отсрочить встречу, а Елена и вовсе пропала. Когда Соло направил по адресу фирмы водителя, то это оказалась обычная квартира, в которой жил Андрей. Бизнесмен по телефону заверил, что ненадолго отъехал в Нижний Новгород, а по возвращении в Москву решит все вопросы. Потом стал присылать Соло фотографии, где он на больничной койке, и просил дать ему еще время, а потом как будто испарился. После этого посольству Сенегала пришлось нанять адвоката и обратиться в полицию.1 сентября в ОМВД по району Якиманка поступило заявление, а ровно через 10 дней оперативник, который проводил проверку, вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела (есть в распоряжении редакции). Правоохранитель сделал вывод, что данных для возбуждения уголовного дела по статье «Мошенничество» недостаточно, и это гражданско-правовые отношения, а именно — неисполнение обязательств по договору.Нельзя сказать, что полиция вообще бездействовала. Стражу порядка удалось опросить Андрея. Бизнесмен пояснил, что занимается оказанием услуг по… дезинфекции, дезинсекции и дератизации. Елена якобы сама на него вышла, представилась знакомой граждан Сенегала, которым нужен автотранспорт. А он, в свою очередь, связался с транспортной компанией и выступил посредником. Андрей не отрицал, что на его расчетный счет поступали деньги. Он вроде как даже перевел их представителям автопарка, машины в назначенный день прибыли в терминал, но их не пропустили из-за отсутствия аккредитации. Потом мужчина вдруг вспомнил, что автомобили непосредственно для президента ему пришлось искать на сайте объявлений. Однако кому он заплатил за них, предприниматель не помнит и не может представить ни одного документа в подтверждение своих слов.Заметим, что многие доводы Андрея просто смехотворны. Например, договоры (есть в распоряжении редакции) — на оказание услуг прямого сотрудничества, а не агентские, что давало бы бизнесмену право на поиск авто «на стороне». В данном случае всю ответственность предприниматель берет на себя и изначально позиционирует себя как владелец автопарка и компании-перевозчика.Прокомментировать ситуацию мы попросили адвокатаЕсли бы Соло и его коллеги по посольству находились в Сенегале, то они могли бы списать происходящее на происки какого-нибудь шамана. Но бедные иностранцы все-таки в России, а в нашей правоохранительной системе возможны разные чудеса. Тем не менее сенегальцы намерены добиваться справедливости. Они уже подали жалобу в прокуратуру и направили письмо в МИД.